Artikkelen fortsetter under annonsen

Wall Street endte i pluss etter nervøs handel på ukens nest siste handelsdag, etter et markant fall onsdag.

Gårsdagen var preget av nok en renteheving fra den amerikanske sentralbanken (Fed) på ventede 0,25 prosentpoeng. Nøkkelindeksene steg like etter rentehevingen, men snudde etter uttalelser fra finansminister Janet Yellen om at myndighetene ikke ønsker å garantere for alle innskudd i amerikanske banker, slik de har gjort med innskuddene i fallerte Silicon Valley Bank (SVB) og Signature Bank.

På Wall Street åpnet det markant opp torsdag ettermiddag, men stemningen har surnet utover kvelden. Slik endte det for de ledende amerikanske børsindeksene torsdag:

Industritunge Dow Jones opp 0,23 prosent.

Teknologidominerte Nasdaq Composite opp 1,01 prosent.

Den brede samleindeksen S&P 500 er opp 0,29 prosent.

Rapport fra det ville vesten

Det amerikanske teknologikonglomeratet Block, som står bak den mobile betalingsløsningen Cash App, raste ned over 18 prosent fra start, og endte til slutt ned 14,81 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jack Dorsey er medgrunnlegger, styreleder og toppsjef i Block. Dorsey er mest kjent som medgrunnlegger og toppsjef i Twitter, og mannen som solgte selskapet for over 40 milliarder dollar til Elon Musk.

Bakgrunnen for raset er analysebyrået Hindenburgs rapport «Block: Hvordan oppblåste brukerberegninger og «friksjonsfri» svindeltilrettelegging gjorde det mulig for innsidere å ta ut over 1 milliard dollar».

I rapporten anklager analysebyrået selskapet Block for å ha systematisk utnyttet demografien den hevder å hjelpe. Videre beskriver Hindenburg de interne systemene og kontrollen i Block som «Wild West».

– «Magien» bak Blocks virksomhet har ikke vært forstyrrende innovasjon, men snarere selskapets vilje til å legge til rette for svindel mot forbrukere og myndigheter, unngå regulering, kle ut rovlån og gebyrer som revolusjonerende teknologi, og villede investorer med oppblåste beregninger, heter det i rapporten.

Hindenburg spesialiserer seg på å shorte selskaper de mener er for høyt verdsatt, og står blant annet bak kollapsen i den amerikanske lastebilprodusenten Nikola. Analytikerne i Hindenburg rystet nylig konglomeratet Adani, der den indiske milliardæren Guatam Adani er hovedeier.

Shorting Å «gå short» i en aksje er helt enkelt å vedde på kursfall.

Mekanismen er å selge lånte aksjer, for så å kjøpe nye og levere disse tilbake når kursen har falt. Forskjellen i pris mellom disse tidspunktene er profitt (eller tap, dersom kursen stiger).

Det er risikabelt å kjøpe en aksje i håp om kursoppgang, men tapene har en øvre grense. En aksje kan tross alt ikke gå i minus.

I en shortposisjon finnes ingen slik grense, ettersom aksjer teoretisk sett kan stige ubegrenset.

Nye signaler fra Yellen

Finansminister Janet Yellen kommer torsdag med nye signaler for å berolige investorene og støtte opp om bankene.

I et skriftlig vitnemål til budsjettkomiteen i Representantenes hus skriver Yellen at føderale myndigheter har de nødvendige verktøyene til å hindre en eventuell ny bankkrise, slik hun mener ble gjort for å sikre innskuddene til kundene i nå fallerte Silicon Valley Bank og Signature Bank.

Finansminister Janet Yellen under torsdagens vitnemål i Kongressen. (Foto: JIM WATSON/AFP/NTB) Mer...

«Vi har brukt viktige verktøy og handlet raskt for å hindre smitte, og dette er verktøy vi kan bruke igjen», fremholder Yellen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun skriver at amerikanerne kan være trygge på at deres bankinnskudd er sikret, og at staten står klar med tiltak hvis det skulle bli nødvendig.

Yellens skriftlige vitnemål kom samtidig som uroen denne uken rettet seg mot små og mellomstore regionbanker, der man så at mange kunder tømte kontoene og gjerne flytte pengene over til de store nasjonale bankene.

Så langt er det ingenting som tyder på et nytt «bank run», slik som i Silicon Valley Bank, der kundene i flokk tok ut pengene sine, noe som bidro sterkt til bankens kollaps.

Kriitske stemmer i Washington, særlig blant republikanerne, mener Yellen gjennom å garantere for innskuddene belønner store banker som tar for stor risiko.

Men Yellens forsikringer falt på stengrunn torsdag. Trøbbelbanken First Republiv Bank falt med over seks prosent, og bankaksjer generelt hadde en svak dag på de amerikanske børsene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.