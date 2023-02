Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag kveld surnet stemningen på Wall Street kraftig utover kvelden, etter å ha åpnet opp etter en del sterke kvartalsresultater. Fredag preges stemningen av et fortsatt fall på Nasdaq, der Tesla-aksjen falt fem prosent, etter at aksjen i elbil- og batteriselskapet har steget nærmest sammenhengende fra nyttår og omtrent doblet seg i verdi.

Nasdaq har lagt bak seg den første uken i minus i år, ned cirka fire prosent. Fallet ble utløst av Googles katastrofale lansering av en ny chat robot som rett og slett ikke virket bra nok. Aksjekursen i Alphabet, selskapet som eier Google, har stupt denne uken og dratt ned hele teknologisektoren.

Slik endte det på de viktigste amerikanske børsindeksene fredag:

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, var ned 0,22 prosent.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, falt 0,61 prosent.

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, endte opp 0,50 prosent.

Lyft-aksjen kollapser

Bildeling- og transportselskapet Lyft kollapset over 36 prosent etter at selskapet rapporterte at det forventer en omsetning på 975 millioner dollar i første kvartal, som er svakere enn inntekter på over en milliard som analytikerne har forventet. Aksjen er blitt nedjustert av en rekke analytikere.

Reiseselskapet Expedia falt 8,55 prosent etter å ha rapport om skuffende resultater for fjerde kvartal. Selskapet kunne vise til en omsetning på 2,62 milliarder dollar og et resultat per aksje på 1,26 dollar, som er under analytikernes forventninger.

Denne uken har vært preget av at en rekke selskaper har levert resultater for tredje kvartal. Torsdag var preget av optimisme etter flere selskaper kunne rapportere sterke resultater for fjerde kvartal, men stemningen snudde brått utover kvelden.

Stor spredning mellom rentene på toårige og tiårige statsrenter, på et tidspunkt på hele 85 basispunkter, utløste ny frykt for økonomisk trøbbel og til og med en resesjon. Renteforskjellen mellom de to statspapirene var torsdag den største siden tidlig på 1980-tallet og endte på 81,57 punkter.

Adidas' verdiløse sportsutstyr

Ellers er det verdt å merke seg at Adidas-aksjen stupte nesten 11 prosent fredag. Årsaken er at selskapet brenner inne med varer tilknyttet den fallerte artisten Kanye West som hadde en salgsverdi på 1,2 milliarder euro. Adidas brøt i fjor høst samarbeidet med West etter en rekke rasistiske og antisemittiske utspill fra artisten, og produktene som bærer hans merkenavn er nå helt uselgelige og verdiløse. Torsdag kom Adidas med et resultatvarsel og opplyste at hele det forventede resultatet for 2023 på åtte milliarder kroner dermed er borte og at selskapet håper å gå i null i år.