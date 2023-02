Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag sendte den amerikanske sentralbanksjefen Wall Street i pluss etter en ruglete åpning hvor pilene pekte nedover. Onsdag åpnet børsene ned, og fallet tiltok utover kvelden.

Teknologibørsen Nasdaq faller hardest, ledet an av et kraftig fall på nesten åtte prosent i Alphabet, selskapet som eier blant annet Google. Katastrofen startet med en presentasjon mandag der Google lanserte sin nye chatbot for kunstig intelligens (AI), «Bard». Kort sagt leverte «Bard» langt under pari og leverte ufullstendige og dårlige svar til et publikum og marked som reagerte med avsky og sendte aksjen rett ned.

Bard skal konkurrere med den nye chatbot-yndlingen ChatGPT, og de etablerte teknologikjempene har fått det travelt. Microsoft lanserte sin chatbot i helgen, og løftet umiddelbart aksjen i begynnelsen av uken.

Men Google har åpenbart fått det litt for travelt, og har nå satt en fot i bakken og opplyser at man skal bruke tilbakemeldingene til å forbedre chatboten som skal gi svar som «møter de høye kravene til kvalitet, sikkerhet og grundighet».

Slik endte det for de ledende amerikanske børsindeksene:

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, er ned 1,11 prosent.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, faller 1,68 prosent.

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, er ned 0,61 prosent.

Både Apple (ned 1,77 prosent), Amazon (ned 2,02 prosent), Microsoft (ned 0,31 prosent) og Facebook-eier Meta (ned 4,27 prosent) falt onsdag kveld.

Fed-sjefen snakket

Flere medlemmer i den amerikanske sentralbanken, inkludert sentralbanksjef Jerome Powell, holdt tirsdag kveld en tale hvor han kom med signaler om hva den amerikanske sentralbanken vil gjøre fremover. Selv om Powell åpnet med å si at man ikke har oppnådd en tilstrekkelig rentesetting, gjentok han flere ganger at inflasjonen er på vei nedover.

Sentralbanksjefen uttalte blant annet at han tror inflasjonen vil nå målet på to prosent allerede neste år. Det sendte de amerikanske nøkkelindeksene oppover, hvor teknologiindeksen Nasdaq steg 1,9 prosent.

Uber stiger

Blant selskapene som steg mest i førhandelen var Uber, som onsdag la frem selskapets sterkeste kvartalsresultat noensinne, ifølge selskapets toppsjef Dara Khosrowshahi. Han viste også til at selskapet for første gang nådde to milliarder turer på et kvartal.

Uber kunne i fjerde kvartal vise til inntekter på 8,6 milliarder dollar. Det er opp 49 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Resultatet endte på 595 millioner dollar, eller 29 cent per aksje. Det førte til at Uber var blant aksjene som steg mest i førhandelen, og aksjen endte opp over fem prosent.

