To av tre nøkkelindekser på Wall Street fortsatte nedover tirsdag, etter et bredt fall på ukens første handelsdag.

Slik så det ut etter handelsslutt:

Nasdaq steg 0,3 prosent.

Dow Jones falt 0,2 prosent.

S&P 500 falt 0,1 prosent.

Utviklingen på starten av denne uken kommer etter at det amerikanske aksjemarkedet la bak seg en knallsterk november i forrige uke, en opptur som har vart i fem uker i strekk for de ledende indeksene.

Tirsdag var det gigantene som dro med seg den teknologitunge Nasdaq-indeksen i pluss, da Amazon, Alphabet og Microsoft alle steg rundt én prosent. Apple ledet an med en oppgang på rett over to prosent.

For optimistisk?

I markedet blir man mer og mer sikre på at rentetoppen er nådd og at sentralbanken vil komme med snarlige kutt. Det prises for øyeblikket inn minst ett rentekutt fra Federal Reserve allerede før starten av mai, noe som har satt fyr på aksjemarkedet og sendt de lange rentene kraftig ned de siste par månedene.

Toårsrenten, som bare for to måneder siden var så høy som 5,21 prosent, ligger i skrivende stund på rundt 4,63 prosent. Tiårsrenten passerte fem prosent tidligere i høst, men har nå falt til 4,21 prosent.

– Min magefølelse sier at markedet har priset inn litt flere kutt enn det styrken i den amerikanske økonomien skulle tilsi akkurat nå, sier strateg Amy Patrick i Pendal Group til Bloomberg.

For 2024 som helhet venter markedet så mye som fem rentekutt på 0,25 prosentpoeng fra Federal Reserve. Bare for en uke siden var det fullt priset inn «kun» tre kutt i løpet av neste år.

Investeringsdirektør Dagfin Norum og leder for allokering og globale renter Olav Chen i Storebrand konstaterer i en månedsrapport at særlig den amerikanske økonomien har tålt den kraftig økte styringsrenten mye bedre enn fryktet.

Grunnen til at det har gått bedre enn fryktet er blant annet på grunn av oppsparte midler etter pandemien, noe som igjen har løftet konsumet mye lengre enn tidligere antatt. Ifølge de to Storebrand-forvalterne er det imidlertid svakhetstegn.

– Nå ser vi at arbeidsmarkedet har blitt mindre stramt med bedrifter som opplever lavere etterspørsel og høyere kostnader, skriver de to Storebrand-forvalterne.

På den positive siden trekkes det frem at inflasjonen har kommet tydelig ned, noe som har fått markedet til å spekulere i såkalte forsikringskutt fra Federal Reserve, altså rentekutt uten resesjon og økonomisk stagnasjon med tydelig økt ledighet.

– Med forsikringskutt kan i hvert fall Fed prøve på å initiere en myk landing, selv om de lærde strides om myk landing er mulig eller om historien har vist noen eksempler på det. Fra et markedsståsted er uansett hvorfor det eventuelt kuttes alfa og omega, og trolig helt avgjørende for retningen i finansmarkedene fremover, heter det.

Lavere oljepris

Oljeprisen (brent spot) holder seg på rundt 78,8 dollar tirsdag ettermiddag, og er nå ned over 12 prosent de siste tre månedene.

Etter utsatte møter bestemte oljealliansen Opec og deres samarbeidende land – sammen kjent som Opec+ – seg for å øke de allerede eksisterende produksjonskuttene. Men markedet har reagert med å sende oljeprisen nedover, faktisk mer enn fem prosent på fire dager. Det er blitt pekt på at markedet ikke er helt overbevist.

De frivillige kuttene på mer enn to millioner fat vil nemlig kunngjøres av de ulike medlemslandene selv, og ikke av Opec-ledelsen, ifølge Financial Times, som skriver at det bidrar til usikkerhet. Det er ikke mer enn et par uker siden det innad i Opec var uenighet om kvoter.

Mandag var Saudi-Arabias energiminister Prins Abdulaziz bin Salman i et intervju med Bloomberg News der han gjorde det klart og tydelig at de annonserte kuttene vil bli levert i sin helhet og at kuttene absolutt kan fortsette etter første kvartal om nødvendig.

