De ledende amerikanske børsindeksene endte alle litt i pluss etter nervøs handel fredag. Børsene falt fra start, men stemningen steg litt utover kvelden:

Teknologidominerte Nasdaq Composite endte opp 0,31 prosent.

Industritunge Dow Jones steg med 0,41 prosent.

Den brede samleindeksen S&P 500 opp 0,57 prosent.

Rammet av tysk torpedo

Fredag formiddag ble markedet grepet av en fornyet frykt i banksektoren, etter at storbanken Deutsche Bank stupte over 14 prosent. Sist banken falt like mye var i begynnelsen av pandemien da aksjen.

Samtidig som at aksjekursen falt brått og bratt, skjøt prisen på bankens credit default swaps (CDS) til værs. CDSer er instrumenter der investorer kan forsikre seg mot eventuell mislighold av bankens betalingsforpliktelser. Når prisen på en CDS stiger kraftig tolkes dette som økt konkursfare. Ifølge Bloomberg steg Deutsche Banks CDSer knyttet til euro-gjelden til sitt høyeste siden introduksjonen i 2019.

Flere av de europeiske storbankenes aksjer fikk merke det på kroppen etter Deutsche Bank-stupet. Heller ikke Wall Street ble ubemerket av dagens uro.

De amerikanske bankene First Republic Bank, som har falt som en stein i det siste, endte fredag ned 1,44 prosent. Bankaksjer generelt endte litt ned, typisk mellom én og to prosent, og de hentet seg litt inn utover kvelden.

For torsdagens problemselskap Block fortsatte fallet, ned 1,94 prosent fredag. It-selskapet som blant annet står for betalingsløsninger ledes av Jack Dorsey, som i fjor høst ledet Twitter da Elon Musk overtok selskapet.

– Har verktøy for å hindre ny bankkrise

Finansminister Janet Yellen kom torsdag med nye signaler for å berolige investorene og støtte opp om bankene.

I et skriftlig vitnemål til budsjettkomiteen i Representantenes hus skrev Yellen at føderale myndigheter har de nødvendige verktøyene til å hindre en eventuell ny bankkrise, slik hun mener ble gjort for å sikre innskuddene til kundene i nå fallerte Silicon Valley Bank og Signature Bank.

«Vi har brukt viktige verktøy og handlet raskt for å hindre smitte, og dette er verktøy vi kan bruke igjen», fremholder Yellen.

Yellens forsikringer falt likevel på stengrunn torsdag. Trøbbelbanken First Republic Bank falt med over seks prosent, og bankaksjer generelt hadde en svak dag på de amerikanske børsene.