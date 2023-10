Artikkelen fortsetter under annonsen

Nøkkelindeksene på Wall Street åpnet blandet onsdag, men snudde raskt til bred nedgang. Det skjedde etter at indeksene steg forsiktig tirsdag kveld.

Både to- og tiårsrenten holdt seg på stabile nivåer fra gårsdagen. Førstnevnte ligger på rundt 5,08 prosent, mens sistnevnte er på om lag 4,88 prosent.

Utover i handelen surnet det betydelig. Slik så det ut etter stengetid:

Nasdaq falt 2,4 prosent.

Dow Jones falt 0,3 prosent.

S&P 500 falt 1,4 prosent.

Onsdag rettes blikket mot Meta Platforms, som legger frem tall etter stengetid på Wall Street. Kvartalsrapporten kommer dagen etter at amerikanske konkurransemyndigheter (FTC) kunngjorde søksmål mot tek-giganten og etter at selskapet også ble saksøkt av 42 delstatsadvokater på tvers av USA, i til sammen 33 delstater.

Meta-aksjen var ned tre prosent, mens markante fall for Amazon (fem prosent), Alphabet (ni prosent) og Apple (én prosent) var med på å trekke det brede markedet markant ned. Alphabet styrer mot sin verste intradag på ett år, da aksjen falt 9,1 prosent i slutten av oktober 2022.

Den brede S&P 500-indeksen falt til sitt laveste punkt siden juni.

Faller videre

Alphabet, som falt markant i etterhandelen etter sitt tallslipp tirsdag kveld, falt nye 9,6 prosent onsdag.

Tek-giganten meldte om et resultat før skatt på 21,2 milliarder dollar av inntekter på 76,7 milliarder dollar i tredje kvartal. Det tilsvarer en årlig inntektsvekst på elleve prosent og markerer første gang siden 2022 at tek-giganten leverer tosifret vekst på topplinjen.

På forhånd var det ventet et resultat før skatt på 21,9 milliarder dollar og en topplinje på 75,5 milliarder dollar, ifølge Bloomberg-estimater.

Til tross for returen til tosifret vekst på topplinjen ble altså tallslippet ikke godt mottatt i markedet. Google Cloud, som blir ansett som den neste vekstraketten for tek-giganten, skuffet nemlig med sine resultater i kvartalet.

På forhånd var det ventet inntekter på 8,6 milliarder dollar og et driftsresultat på 433 millioner dollar. Fasit ble inntekter på 8,4 milliarder og et driftsresultat på 266 millioner dollar.

Google-eieren er den tredje største aktøren innen skytjenester bak Amazon og Microsoft.

Slo forventningene

Microsoft overrasket på sin side positivt med sine tall, særlig med veksten innen skytjenester og programmering. Aksjen endte opp tre prosent.

Selskapet fikk en omsetning på 56,6 milliarder dollar og et resultat før skatt på 27,3 milliarder dollar i første kvartal av sitt avvikende regnskapsår for 2024.

Det tilsvarer en oppgang på 13 prosent fra samme periode i fjor, og var drevet av markante løft på tvers av tek-gigantens ulike bedriftsområder. Segmentet «Productivity and Business Processes» økte inntektene til 18,6 milliarder dollar, opp 13 prosent.

Inntektene for skytjenestene økte med 19 prosent til 24,3 milliarder dollar, særlig drevet av en kraftig oppgang for skyplattformen Azure.

Svakest vekst var det for segmentet «Personal Computing», som økte med tre prosent til 13,7 milliarder dollar.

Rapporten var den første etter at Microsoft tidligere i oktober fullførte oppkjøpet av Activision Blizzard.

