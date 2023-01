Artikkelen fortsetter under annonsen

Som vanlig er det den høye inflasjonen og den vedvarende angsten for resesjon, altså økonomisk tilbakegang, som tynget investorene i USA.

De ledende amerikanske børsindeksene åpnet uken med nedgang, og slik så de tre nøkkelindeksene ut ved børsstenging klokken 22.00 norsk tid:

Industriindeksen Dow Jones falt 0,7 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq falt 1,9 prosent.

Den brede samleindeksen S&P 500 falt 1,2 prosent.

Ukens startet tungt for teknologi-gigantene, som investorene sendte ned på ukens første handelsdag.

Facebook-eier Meta Platforms falt 3,0 prosent, Google-eier Alphabet falt 2,4 prosent og Apple falt 2,0 prosent ved endt handelsdag. De tre selskapene legger frem resultater for forrige kvartal denne uken.

Forretningsmann beskyldt for lovbrudd

I markedene er det fortsatt mye oppmerksomhet rettet mot den indiske forretningsmannen Gautam Adani og hans vaklende imperium. Analytikerne i Hindenburg Research kom sist uke med en rapport som slaktet hans forretningsdrift og beskyldte ham for en rekke lovbrudd, noe som førte til at aksjekursene i hans selskaper stupte. Adani har nå kommet med en rapport på 400 sider i et forsøk på å gå disse beskyldningene i rette, men han har fortsatt til gode å overbevise skeptikerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Hindenburg Research mener man at den voluminøse rapporten fra Adani ikke svarer på noen av beskyldningene, og at den er såpass ordrik fordi at man da vet at de fleste da ikke orker å lese den, selv ikke ekspertene.

Resultat-rush

Investorene kan vente seg et resultat-rush denne uken. McDonald's og General Motors er blant de første som legger frem resultater, etterfulgt av en rekke tek-giganter som Apple, Amazon, Meta Platforms og Google eier Alphabet.

Hele 20 prosent av selskapene på S&P 500-indeksen legger frem resultater i løpet av denne uken, ifølge CNBC. Indeksen har hittil steget nær åtte prosent – og er på vei mot sin beste januarmåned siden 2019.

Venter nytt rentehopp

Onsdag er det duket for et nytt rentemøte i sentralbanken. Det er ventet at Fed, den amerikanske sentral banken, setter opp rentene med 0,25 prosentpoeng på rentemøte.

I Handelsbanken Markets morgenrapport skriver økonomene at det er en bred forventning om at den amerikanske sentralbanken vil heve renten med 25 basispunkter, til intervallet 4,50-4,75 prosent.

– Fed har varslet at styringsrenten kan stige videre til et øvre intervall på 5,25 prosent innen utløpet av året, mens markedet heller priser to kutt til høsten. De ulike Fed-representantene som har uttalt seg i forkant av møtet, har nettopp vært opptatt av å hamre inn budskapet om at styringsrenten vil bli liggende lenge rundt toppen, het det i morgenrapporten.

Den amerikanske dollaren har svekket seg og rentene på amerikanske statsobligasjoner har steget i forkant av rentemøtet i Fed.

Markedet tror videre at Den europeiske sentralbanken (ECB) og Bank of England begge setter opp rentene med 0,50 prosentpoeng torsdag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.