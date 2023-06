Artikkelen fortsetter under annonsen

USA-børsene steg fra start, men falt en del tilbake utover i handelsdagen. Særlig teknologiaksjer fikk kjenne på det denne onsdagen. Slik endte det på Wall Street:

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,38 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite falt 1,29 prosent.

Dow Jones steg 0,27 prosent.

Flere av de store teknologiselskapene falt markant. Amazon-aksjen falt mer enn fire prosent, Meta nær tre prosent, Nvidia tre prosent og Alphabet falt nær fire prosent.

– Bekymringsverdig

Forrige uke la den brede S&P 500-indeksen i USA bak seg sin beste uke siden mars. Mye av oppgangen er drevet av de store teknologiselskapene slik som Apple, Meta og Nvidia.

– Det er bekymringsverdig. Det er absolutt bekymringsverdig at oppgangen er så konsentrert i så få aksjer. Det viser at det ikke er økonomien som driver oppgangen. Det er enkeltselskaper og de er giganter, sier fondsforvalter Jan Petter Sissener, og viser til hvordan datakortprodusenten Nvidia, som nylig passerte 1000 milliarder dollar i markedsverdi, er verdt 2,5 ganger så mye som hele Oslo Børs.

– Hvis du spør meg om dette minner meg om noe, så er svaret ja. Det minner om psykosen rundt internettet rundt årtusenskiftet, sier den erfarne finansmannen.

– Vil vi se det samme utfallet som den gang?

– Nei, det tror jeg nødvendigvis ikke.

Facebook-eier Meta har doblet seg i verdi så langt i år. Det samme har Tesla.

Rentene rykket

Onsdagens plutselige u-sving på Wall Street kom etter et brått hopp i det amerikanske rentemarkedet. Ifølge Bloomberg News skjedde rentebevegelsene som følge av en overraskende renteøkning i nabolandet Canada.

I øyeblikket priser markedet nesten inn en ny renteheving på 0,25 prosentpoeng i juli.

Neste uke legger både den amerikanske sentralbanken og den europeiske sentralbanken frem rentebeslutninger. Markedene følger naturligvis nøye med på både rentesettingen og hva slags signaler sentralbanksjefene sender.

– I USA forventer man to til tre rentekutt i løpet av de neste seks til ni månedene. Hvis man tror på det, kan man kjøpe teknologiaksjer. Vi er litt mer skeptiske, sier Sissener.

Onsdag gjestet hedgefondmilliardæren Ray Dalio en konferanse i regi av Bloomberg. Dalio er mannen bak verdens største hedgefond Bridgewater Associates og tror ikke rentene vil stige mye høyere, men at økonomien vil få det verre.

– Vi er i begynnelsen av en sen storsyklus gjeldskrise hvor man produserer for mye gjeld og har en knapphet av kjøpere, sa han på konferansen.

Ned i år

Den ferske månedsrapporten til Sisseners fond Sissener Canopus viser en nedgang på 6,8 prosent for fondet hittil i år. Ifølge rapporten har fondet tapt mye på nedsidebeskyttelsen.

Sissener sier de har mer nedsidebeskyttelse nå enn historisk.

– Vi synes markedet er mye mer usikkert. Så har det gått helt mot oss de første fem månedene i år. Jeg tror ikke det kommer til å vare, sier han.