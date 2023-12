Artikkelen fortsetter under annonsen

Nøkkelindeksene på Wall Street innledet uken med bred nedgang, etter å ha avsluttet en knallsterk november-måned i forrige uke. Utviklingen mandag kom etter fem strake uker med oppgang.

Slik så det ut etter børsslutt:

Nasdaq Composite falt 0,8 prosent.

Dow Jones falt 0,1 prosent.

S&P 500 falt 0,5 prosent.

Fallende statsrenter i USA er noe av bakgrunnen for en sterk periode i aksjemarkedet den siste tiden. Toårsrenten har kommet ned fra en topp på over fem prosent i midten av oktober og ligger i skrivende stund på rundt 4,62 prosent. Tiårsrenten har også falt i samme periode, og ligger nå på om lag 4,26 prosent.

Markedet tror på rentekutt

I markedet prises det inn minst ett rentekutt fra Federal Reserve allerede før starten av mai, et narrativ som er blitt fyrt opp av troen på at man skal få til en myk landing for den amerikanske økonomien.

Mandagen endte med bred nedgang for de dominerende tek-selskapene på New York-børsen, der Nvidia og Arm ledet an med fall på 2,4 og 3,6 prosent. Microsoft, Amazon og Apple falt alle en drøy prosent. Uber steg drøye to prosent etter at det ble klart at selskapet skal legges til samleindeksen S&P 500 senere i desember. Aksjen er opp 130 prosent hittil i 2023.

Ellers steg Spotify over åtte prosent etter å ha meldt om nedbemanninger før børsåpning.

Dow Jones holdt seg på en historisk toppnotering etter mandagens fall, med en indeksverdi på 36.222,6 poeng. Så langt i år har den industritunge indeksen steget 9,3 prosent.

Solgt aksjer for første gang på to år

Meta Platforms faller rundt tre prosent etter nyheten om at gründer og toppsjef Mark Zuckerberg har solgt aksjer for nesten 185 millioner dollar i november.

Det tilsvarer tett oppunder to milliarder norske kroner. Meta-aksjen falt 1,7 prosent mandag.

Det er første gang på to år at Zuckerberg selger aksjer i selskapet han leder, etter at Facebook-eieren har opplevd en kursbonanza på børs etter et tungt 2022. Ifølge Bloomberg dreier det seg om til sammen rundt 682.000 aksjer som er blitt solgt av stiftelser og lignende tilknyttet Zuckerberg. Salgene er gjort gjennom såkalte «trading plans», som Zuckerberg jevnlig har benyttet seg av siden børsnoteringen i 2021.

Toppsjefen kontrollerer rundt 13 prosent av aksjene i selskapet.

Meta-aksjen har steget over 150 prosent så langt i år, og er kun slått av Nvidia blant de andre tek-gigantene hva gjelder kursoppgang. Meta nærmer seg nå toppnoteringen på 378 dollar som ble nådd for to år siden.

Månedens viktigste tall

Senere i uken (fredag) kommer «nonfarm payrolls», arbeidsmarkedstall fra USA som blir omtalt som månedens viktigste.

Makroøkonomene venter at det ble skapt 180.000 jobber i USA i november, mot 150.000 i oktober. DNB Markets forventer også at sysselsettingsveksten ender på litt under 200.000 nye jobber, samtidig som ledigheten tikker opp en tiendedel. Gjør den det, vil arbeidsledigheten ha kommet opp fire tideler fra bunnen.

Fed-økonom Claudia Sahm har tidligere lansert et resesjonstegn som lyder slik: Dersom arbeidsledigheten øker med fem tideler fra bunnen innen 12 måneder, så vil økonomien være i – eller være på vei inn i – en resesjon.

