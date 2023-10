Artikkelen fortsetter under annonsen

Investorene bekymrer seg over de langsiktige konsekvensene av de høye lånekostnadene. Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner stiger for andre dag på rad, og ligger nå på 4,73 prosent. Det er det høyeste nivået på 16 år, samtidig stiger rentene på 30-årige amerikanske statsobligasjoner også til det høyeste nivået siden 2007, skriver Bloomberg.

– Vi hadde ikke ventet en slik økning i rentene. Dette er noe som i det minste vil bremse, eller til og med reversere fremgangen i aksjemarkedene, sier Vincent Juvyns, global markedsstrateg i JPMorgan Asset Management, ifølge Bloomberg News.

Oppgangen i rentene kommer etter at amerikanske lovgivere klarte å unngå en nedstengning av regjeringsapparatet, samtidig har den amerikanske sentralbanken (Fed) signalisert at styringsrenten vil holdes høy over tid – noe som muliggjøres av en motstandsdyktig økonomi.

Rentemarkedet tror mer og mer på at styringsrenten vil heves nok en gang av den amerikanske sentralbanken.

Årsbeste for dollaren

Handelsbanken Capital Markets peker på at det har kommet en rekke utspill fra sentrale representanter i Federal Reserve, som har sørget for at markedet er noe mer på vakt for at det kan komme en ny heving fra sentralbanken allerede i november, skriver TDN Direkt.

– Sannsynligheten prises nå til rundt 30 prosent, som er opp fra 25 prosent på fredag. For det påfølgende møtet i desember ligger prisingen rett rundt 50/50. Ifølge Federal Reserve-medlem Loretta Mester, vil trolig sentralbanken måtte heve renten ytterligere én gang, for deretter fastholde renten i et innstrammende nivå, skriver det videre.

I løpet av dagen har også den amerikanske dollaren steget til sitt høyeste nivå hittil i år. Mot den norske kronen har dollaren styrket seg to prosent, og nå koster én amerikansk dollar 10,92 norske kroner.

Dollarindeksen, som måler valutaen mot seks ledende globale valutaer klatret til det høyeste nivået siden november i fjor.

Sur stemning etter jobbrapport

Investorene startet handelsdagen med å sende nøkkelindeksene på Wall Street ned. Utover dagen forverrer fallet seg, og slik så det ut klokken 19.00:

Teknologiindeksen Nasdaq faller 1,5 prosent

Industriindeksen Dow Jones faller én prosent

Den brede S&P-indeksen faller 1,1 prosent

En halvtime inn i handelsdagen fikk investorene servert jolts-rapporten. Rapporten viser at det var 9,61 millioner ledige stillinger i august. På forhånd var det ventet 8,8 millioner ledige stillinger, ifølge Trading Economics-konsensus. Undersøkelsen bekrefter at det fortsatt er et stramt arbeidsmarked i statene, noe som bidro til fallet på Wall Street.

Dagens tapere på Wall Street er foreløpig kryddeprodusenten McCormick & Comapny som faller mer enn ti prosent etter å ha lagt frem kvartalsresultater. Deretter følger cruiseselskapet Carnival etter med et fall på 6,3 prosent og Veralto som faller seks prosent.

Fredag legges de viktige jobbtallene i USA frem. Den såkalte «nonfarm payrolls» viser hvor mange nye jobber det er skapt utenfor landbruket, og brukes som en måler på hvor stramt arbeidsmarkedet er i statene.

