Markedsuroen på Wall Street sendte alle de ledende indeksene ned ved børsåpning klokken 14.30 norsk tid. Slik ser det ut ved stengetid:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 0,28 prosent.

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, falt 0,15 prosent.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiaksjer, stiger 0,45 prosent.

First Republic Bank ledet an et bredt fall for amerikanske bankaksjer mandag, etter kollapsen i Silicon Valley Bank og krisemanøveren fra amerikanske myndigheter. I førhandelen falt First Republic hele 60 prosent, etter å ha falt 33 prosent forrige uke. Ved stengetid hadde aksjen falt 61,8 prosent etter å ha vært ned hele 75 prosent tidligere på dagen.

Ved børsslutt fredag hadde First Republic Bank en markedsverdi på 15 milliarder dollar, vel 150 milliarder norske kroner. Banken uttalte søndag at den hadde fått tilgang på ekstra likviditet fra Federal Reserve og investeringsbanken JPMorgan Chase, slik at den nå har 70 milliarder dollar i ubrukt kreditt.

First Republic-toppsjefen forsøkte ifølge Bloomberg å si at banken er i en solid finansiell posisjon – tilsynelatende uten å berolige aksjonærene.

Fall for storbankene

En rekke andre amerikanske bank- og finansaksjer falt også tungt i mandag:

PacWest Bancorp falt 21 prosent.

Western Alliance Bancorp falt 47 prosent.

Zions Bancorporation falt 25,7 prosent.

KeyCorp falt 27,3 prosent.

Charles Schwab Corporation, USAs 6. største bank, falt 11,5 prosent.

Krisetiltak

SVB-krisen ble av forvalter Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management beskrevet som «tegn på et typisk bank run», der mange kunder strømmer til banken for å ta ut penger samtidig.

Fredag kveld norsk tid tok Federal Deposit Insurance Corporation (FIDC) kontroll over nesten 200 milliarder dollar i kundeinnskudd i SVB, og natt til mandag gjorde sikringsfondet det klart, sammen med Federal Reserve og finansdepartementet, at den amerikanske staten vil stille som garantist for kundeinnskudd i kriserammede banker i USA.

Den amerikanske sentralbanken lar også alle banker låne så mye penger de vil for å kunne dekke alle krav fra kunder om å ta ut penger. I forbindelse med lanseringen av krisetiltakene ble det søndag kveld kjent at New York-banken Signature Bank også er satt under offentlig administrasjon.

Til tross for fallet i deler av banksektoren, ligger de ledende amerikanske børsindeksene til å åpne omtrent helt flatt. Fredag falt den ledende S&P 500-indeksen 1,45 prosent.

Svensk pensjonsforvalter taper

Det er ikke bare Oljefondet som er eksponert mot nisjebanker i USA. I Sverige har pensjonsforvalteren Alecta, med over hundre milliarder i forvaltningskapital, måttet konstatere enorme tap den siste uken som følge av kollapsen hos SVB og kursstupene for Signature Bank og First Republic.

Alecta var SVBs fjerde størst aksjonær ved utgangen av 2022, en aksjepost som da var verdt 605 millioner dollar. Etter det massive kursfallet i forrige uke, og den påfølgende kollapsen, har eierposten blir radert vekk. Kapitalforvalteren er også femte største eier i First Republic Bank og den sjette største aksjonæren i Signature Bank.

– Beholdningen representerer under ett prosent av våre eiendeler og vil ikke påvirke vår solvensgrad, uttalte Alectas kommunikasjonsdirektør Jacob Lapidus til Bloomberg i forrige uke.

Mandag skriver svenske Finansinspektionen at det skal i møte med Alecta og andre selskaper for å diskutere investeringer de har i amerikanske banker, samt eksponeringen de har mot bransjer som bankene retter seg mot.