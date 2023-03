Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik endte de ledende indeksene på månedens første handelsdag:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, endte flatt.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, falt 0,6 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, falt 0,4 prosent

Februar endte med fall for samtlige av nøkkelindeksene, men takket være oppturen i januar er både Nasdaq Composite og S&P 500 fortsatt i pluss så langt i 2023.

Blant enkeltaksjer falt elbilprodusenten Rivian over 18 prosent etter skuffende omsetning i fjerde kvartal. Rivian-aksjen har kollapset over 90 prosent fra den elleville verdsettelsen som ble nådd etter børsnoteringen høsten 2021.

Stigende renter

En kruttsterk arbeidsmarkedsrapport og høyere enn ventet inflasjon var ledende årsaker til markedsuroen forrige måned, ettersom investorene frykter at sentralbanken må trå enda hardere til for å få ned inflasjonen tilstrekkelig. Den tiårige amerikanske statsrenten har steget fra 3,4 til 4,0 prosent den siste måneden, mens toårsrenten har steget fra 4,1 til 4,8 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Boliglånsrentene har gjort et nytt hopp de siste ukene og ført til den laveste etterspørselen etter boliglån på 28 år. Ifølge CNBC falt etterspørselen etter boliglån med seks prosent forrige uke, målt mot uken før. Sammenlignet med samme uke i fjor er fallet på 44 prosent.

Gjennomsnittlig fastrente på boliglån med 30 års løpetid, som er en vanlig referanserente for boliglån i USA, ligger nå nær syv prosent, mot fire prosent for ett år siden.

- For konservative

Verdens finansmarkeder fikk seg et bredt løft natt til onsdag norsk tid, etter at pmi-rapporten for en rekke asiatiske land ble publisert.

I Kina er det en klar bedring i aktiviteten, og spesielt i tjenesteytende sektor. Den offisielle pmi-indeksen for industrien kom inn på 52,6 i februar, mot 50,1 i januar. Konsensus lå på 50,5.

– Rapporten viser hvor raskt aktiviteten har tatt seg opp igjen etter gjenåpningen. Vi hadde ventet det ville skje raskt, men de siste dataene tyder at selv våre prognoser om en økonomisk vekst på 5,5 prosent i år kan vise seg å være for konservative, skrev leder for Kina-avdelingen hos Capital Economics, Julian Evans-Pritchard, i et notat.

Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) venter at Asia vil stå for det meste av veksten i verdensøkonomien i år. Asia-regionen vil få en vekst på 4,7 prosent i år, ifølge IMF.

– Kina og India alene er ventet å bidra med mer enn halvparten av den globale veksten i år. Resten av Asia bidrar med en fjerdedel, skriver IMF i den siste oppdateringen, hvor budskapet er at «utsiktene er blitt lysere, men viktige langsiktige utfordringer gjenstår».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.