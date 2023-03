Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag åpnet de ledende børsindeksene på Wall Street opp, og optimismen holdt seg gjennom kvelden og det tok så smått fyr helt i innspurten:

Industritunge Dow Jones endte opp 0,98 prosent.

Den brede samleindeksen S&P 500 steg med 1,31 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq sluttet opp 1,58 prosent.

Gårsdagen endte med en pen børsoppgang i USA, men med kraftig fall for den amerikanske banken First Republic Bank, der aksjekursen ble opp mot halvert i løpet av handelsdagen. Det kom etter flere dager med bankuro.

Tirsdag steg aksjene i First Republic Bank med nesten 30 prosent, og bankaksjene generelt fikk også et pent løft, for andre dag på rad. Det har de siste par dagene vært særlig oppmerksomhet rettet mot mindre banker og regionbanker, og disse hadde tirsdag en fin dag på børsen etter at finansminster Janet Yellen vil øke støtten til denne typen banker, om det skulle bli nødvendig.

Tesla steg med nesten åtte prosent etter å ha fått en oppdatert kredittvurdering fra Moody's, melder CNBC. Selskapet har nå en Baa3-vurdering.

Oljeprisen pushet også enda litt høyere utover tirsdagskvelden til godt over 75 dollar fatet for nordsjøolje.

Rente-rush

Investorene venter spent på nok en ny rentebeslutning fra den amerikanske sentralbanken (Fed) onsdag.

For knappe to uker siden priset markedet inn en dobbel renteheving, etter at sentralbanksjef Powell uttalte i en høring i Capitol Hill at rentetoppen sannsynligvis vil bli høyere enn antatt.

Siden bankuroen inntraff har markedet spriket i forventningene, og kort tid etter bankkollapsene tvilte flere på om det i det hele tatt ville bli en renteheving på onsdagens møte. I løpet av gårsdagen tok renteforventningene seg opp, og nå priser markedet inn med 70 prosent sannsynlighet at Fed hever renten.

Bankuro

Frykten etter kollapsen i Silicon Valley Bank, som ble satt under offentlig administrasjon, smittet raskt over på flere banker forrige uke. Begge de amerikanske bankene Sillicon Valley Bank og Signature Bank har i løpet av én uke lukket dørene for godt.

Over helgen ble også den sveitsiske storbanken kjøpt opp av rivalen UBS for 3,25 milliarder dollar. Da ble det også klart at obligasjonseiere i Credit Suisse vil tape om lag 185 milliarder norske kroner etter at den skandalerammede banken søndag ble solgt til rivalen UBS.