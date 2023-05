Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en mandag med blandet utvikling for de ledende, amerikanske børsindeksene, falt samtlige fra start tirsdag. Indeksene fortsatte fallet og ved børsstenging tirsdag så det slik ut:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 0,7 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, falt 1,26 prosent

S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, falt 1,12 prosent

Finansmarkedene venter fortsatt spent på flere nyheter rundt forhandlingene om det amerikanske gjeldstaket. Finansminister Janet Yellen advarte mandag nok en gang om at USA vil kunne gå tom for penger allerede den 1. juni.

President Joe Biden og speakeren i Representantenes hus, republikaneren Kevin McCarthy, møttes til nye samtaler mandag kveld norsk tid, uten at det førte noen vei.

– Veldig negativt

McCarthy uttalte likevel at han og presidenten hadde hatt «en produktiv samtale» og at det var en tro på å finne en løsning. Han la til at han og Biden kommer til å snakke sammen hver dag frem til en enighet om gjeldstaket er i havn.

Republikanerne vil ha utgiftene tilbake til 2020-nivå og fryse dem på dette nivået det kommende tiåret, men demokratene er ikke villige til så store kutt i offentlige utgifter.

– Vi sender et veldig negativt signal om vår evne til å drive økonomien, for ikke å snakke om å være et anker for resten av verden, og markedet har så langt faktisk håndtert det veldig bra, sier sjeføkonom Mohamed El-Erian om gjeldsforhandlingene til CNBC mandag.

Gjeldstaket er blitt hevet et titall ganger tidligere, og ekspertene tror det løser seg denne gangen også, selv om det kan bli økt markedsturbulens før en avtale er på plass. En heving av gjeldstaket må godkjennes av begge kamre i Kongressen før Biden kan sette sin signatur på den.

Venter på makronyheter

Rett etter børsåpning kom også S&P Globals innkjøpssjefsindeks (PMI) for mai, som endte på 54,5, mot 53,4 måneden før. En score på mer enn 50 indikerer økt økonomisk aktivitet, mens under 50 indikerer det motsatte.

PMI for industrisektoren var på 48,5, mot ventede 52,0. Måneden før var tallet 50,2

PMI for tjenestesektoren endte på 55,1, mot ventede 52,6. Måneden før var tallet 53,6

Investorene venter også på referatet fra den amerikanske sentralbankens forrige rentemøte, som publiseres onsdag kveld norsk tid. Mot slutten av uken kommer også den amerikanske PCE-indeksen, kjent som sentralbankens foretrukne inflasjonsmål.

Markedet priser en sannsynlighet på 25 prosent for at sentralbanken (Fed) hever renten med 0,25 prosentpoeng ved rentemøtet den 14. juni. Det vil ta renten til et intervall på 5,25-5,5 prosent.

Markedet priser en sannsynlighet på 25 prosent for at sentralbanken (Fed) hever renten med 0,25 prosentpoeng ved rentemøtet den 14. juni. Det vil ta renten til et intervall på 5,25-5,5 prosent.

Rentemarkedet trodde nylig at Fed ville kutte renten opptil tre ganger innen slutten av året. Nå priser rentemarkedet bare inn ett kutt fra dagens nivå.