Det ble nok en rolig dag på indeksnivå på Wall Street. Det var ingen store bevegelser den ene eller andre veien. Slik endte børsdagen:

S&P 500 steg 0,23 prosent.

Nasdaq Composite steg 0,36 prosent.

Dow Jones steg 0,03 prosent.

Halvert på én dag

Under panseret på indeksen så man enkeltaksjer gjennomgå store bevegelser.

Tingo Group, som leverer finansiell teknologi og finansiell landbruksteknologi i Afrika, Sørøst-Asia og Midtøsten, raste på Nasdaq-børsen etter å ha blitt slaktet i en ny rapport av shortsalg- og analyseselskapet Hindenburg Research.

Hindenburg Research er mest kjent for å senket aksjekursene i det enorme indiske konglomeratet Adani Group og hydrogenlastebilprodusenten Nikola etter å ha publisert knusende rapporter med beskyldninger om svindel. Selskapene har bestridt anklagene.

Før rapportene publiseres har Hindenburg bygget opp shortposisjoner i selskapene med det formål å tjene penger på at aksjekursene faller.

Tingo Group-aksjen falt rundt 50 prosent tirsdag.

– Vi er short Tingo Group fordi vi mener selskapet er en eksepsjonelt åpenbar svindel med fullstendig fabrikkerte regnskapstall, skriver Hindenburg i en rapport tirsdag.

Mener det er lureri

Analyseselskapet mener å ha funnet flere røde flagg knyttet til gründeren bakgrunn, blant annet en fabrikkert CV.

Videre vises det blant annet til en stor lansering av en matprosesseringsanlegg i Nigeria med milliardinvesteringer der landets landbruksminister deltok. Hindenburg mener å ha funnet ut at anlegget som ble vist i investormaterialet egentlig er et arkivbilde av et oljeraffineri. Analyseselskapet har også besøkt anleggsplassen og fant ingen tegn til det selskapet beskrev som betydelig fremgang i byggeprosessen, ifølge rapporten.

Hinderburg refser også regnskapspraksisen, og viser til at fintek-selskapet i februar kjøpte Tingo Foods fra grunnleggeren «Dozy» Mmobuosi for 204 millioner dollar. Prisen tilsvarte omtrent kostprisen for lagerbeholdningen til Tingo Foods. Beholdningen skal ha vært ført i årsregnskapene, men ikke ført i førstekvartalstallene, ifølge Hindenburg.

– Vår erfaring tilsier at 204 millioner dollar i lagerbeholdning ikke bare forsvinner fra selskaper med interne kontroller og ekte finansiell rapportering, skriver analyseselskapet.

Denne våren mangedoblet Tingo Group-aksjen seg på kort tid, men siden toppen i midten av mai har aksjekursen kollapset.

Det har foreløpig ikke lykkes DN å få en kommentar fra Tingo Group.

Kryptobørs stupte

Coinbase-aksjen falt 12 prosent etter det amerikanske finanstilsynet Securities and Exchange Commission (SEC) har varslet søksmål mot kryptobørsen.

Coinbase-aksjen falt 12 prosent etter det amerikanske finanstilsynet Securities and Exchange Commission (SEC) har varslet søksmål mot kryptobørsen.

Det er under et døgn siden en tilsvarende melding kom om at SEC ville ettergå verdens største kryptobørs Binance for markedsmanipulasjon og interessekonflikter. Også i Coinbases tilfelle er det snakk om brudd på verdipapirloven.