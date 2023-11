Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag startet tungt på Wall Street med bred nedgang, utenom noen få timer med oppgang endte dagen likevel i minus for to av tre nøkkelindekser. Slik så det ut ved stengetid klokken 22.00 norsk tid:

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, falt 0,1 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, falt 0,2 prosent

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 0,1 prosent

Battericellefabrikken Freyr steg over 16,7 prosent, etter forrige ukes kollaps. Oppgangen kommer etter at selskapet la ut et brev på egne nettsider, der styreleder Tom Einar Jensen og konsernsjef Birger Steen, lover å kjøpe aksjer.

Selskapet er nå verdsatt til 243 millioner dollar.

Forrige uke kollapset aksjen på Wall Street etter selskapet la frem kvartalsrapport. I rapporten fremgikk det at selskapet tapte ti millioner dollar og varslet at det ville strupe investeringer og gjennomføre store kostnadskutt. Siden toppen i fjor er Freyr-aksjen ned nær 80 prosent.

Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner, også kalt verdens viktigste rente, handles til 4,62 prosent mandag ettermiddag, og er dermed ned omtrent 30 basispunkter denne måneden. I oktober steg renten til over fem prosent for første gang på 16 år.

Venter på inflasjonstall

Investorene har blikket rettet mot inflasjonstallene som legges frem i morgen før børsene åpner. Handelsbanken venter at kjerneinflasjonen vil holde seg uendret på 4,1 prosent i oktober mens totalen er ventet å avta fra 3,7 prosent til 3,3 prosent.

Den amerikanske sentralbanken har holdt styringsrenten i ro på de siste rentemøtene. Sentralbanksjef Jerome Powell nevnte forrige uke at Fed ikke vil nøle med å heve styringsrenten videre. Han og kollegene i sentralbanken er fortsatt ikke er helt overbevist om at de har strammet inn nok til at inflasjonen avtar igjen til målet på to prosent.

– Rentemarkedet priser nå en 28 prosent sannsynlighet for en heving til i januar, skriver økonomene i Handelsbanken Capitals i mandagens morgenrapport.

Fed-medlem Philip Jefferson skal holde tale på en konferanse i Zürich, som foregår tirsdag og onsdag denne uken. Han er ikke det eneste medlemmet som skal uttale seg, Austan Goolsbee holder tale tirsdag.

