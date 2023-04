Artikkelen fortsetter under annonsen

Før handelen åpnet på de amerikanske børsene tirsdag, kom en slags gladmelding – i det minste for dem som krysser fingrene for at sentralbanken «Fed» snart skal slutte å heve rentene.

Data fra ADP Research Institute viste at amerikanske arbeidsgivere skapte 145.000 nye jobber i mars, betraktelig mindre enn de 210.000 som var ventet, skriver Bloomberg.

Da handelen åpnet i på børsene i New York, hadde den effektive rente på toårig statsgjeld falt med 0,8 promille, som tyder på at markedet priser inn noe lavere renter.

De toneangivende indeksene falt svakt fra start, før fallet tiltok for teknologiaksjene. Ved stengning klokken 22. så det slik ut:

Brede S&P 500 falt 0,2 prosent

Teknologitunge Nasdaq falt 1,0 prosent

Industriindeksen Dow Jones steg 0,2 prosent

– Kampen mot inflasjon ser ut som den er langt fra seier. Foruten de seneste tegnene på at den økonomiske aktiviteten demper seg, og skulle disinflasjonen stanse opp senere i år, vil de store sentralbankene slite med å bekrefte rentekuttene markedet har priset inn, sier sjefstrateg Ivailo Vesselinov i Emso Asset Management til Bloomberg.

Oslo Børs, som tar påskeferie før Wall Street, hadde halv dag onsdag. Her var tungvektere i olje og oppdrett med på å trekke hovedindeksen ned 0,5 prosent.

Bankaksje stupte

Blant enkeltaksjer steg legemiddelgiganten Johnson & Johnson over fire prosent etter tirsdagens nyhet om at selskapet har sagt seg villig til å betale 8,9 milliarder dollar til tusenvis av kunder som har saksøkt selskapet. Bakgrunnen for mange av søksmålene er påstander om at selskapets babypudder har forårsaket kreft. Forliket kan bli et av de største i historien av sitt slag, men forutsetter godkjennelse fra myndighetene.

Regionalbanken Western Alliance falt over 15 prosent fra start etter en melding om at andelen sikrede innskudd var på 68 prosent ved utgangen av mars, opp fra 55 prosent to uker tidligere. Meldingen inneholdt ingen informasjon om summen av innskudd i banken, noe som skapte usikkert rundt hvorvidt banken er blitt rammet av storstilt innskuddsflukt etter Silicon Valley Bank-kollapsen.

I en ny melding skrev banken at den hadde innskudd på totalt 47,6 milliarder dollar ved utgangen av kvartalet, mot 53,6 milliarder dollar ved årsskiftet. Aksjen hentet seg noe inn igjen etter meldingen, til en nedgang på 12 prosent.