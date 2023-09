Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik ser det ut for de ledende amerikanske børsindeksene ved stengetid:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 1,14 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, falt 1,57 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, falt 1,57 prosent

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, gjerne referert til som verdens viktigste rente fordi den er et referansepunkt for andre renter og finansielle størrelser verden over, stiger svakt til 4,56 prosent.

Tiårsrenten har steget markant på den amerikanske sentralbankens signaler om at rentene vil holdes høye over lang tid. Federal Reserve (Fed) har hevet styringsrenten fra null til et renteintervall på 5,25-5,5 prosent på bare halvannet år.

Forrige uke holdt sentralbanken styringsrenten i ro, men holdt døren åpen for ytterligere en renteheving ved neste korsvei. Rentekomiteen venter nå bare to kutt på 0,25 prosentpoeng neste år, mot det tidligere anslaget på fire kutt.

Frykter høye renter

Fed vil ha inflasjonen ned til det langsiktige målet på to prosent. I august var tolvmåndersveksten på 3,7 prosent, ned fra toppen på 9,0 prosent for 15 måneder siden. Kjerneinflasjonen er på 4,3 prosent.

I et intervju med Times of India uttrykker Jamie Dimon, den mangeårig sjefen for storbanken JPMorgan Chase, bekymring for at rentene kanskje må enda høyere.

– Å gå fra null til to prosent var nesten ikke en økning. Fra to til fem prosent overrasket noen, men ingen ville utelukket at fem prosent var mulig. Jeg vet ikke om verden er forberedt på syv prosent. Jeg spør forretningsfolk, «er du forberedt på syv prosent?». Det verst tenkelige utfallet er syv prosent med stagflasjon, sier Dimon.

Stagflasjon vil si svak vekst samtidig som inflasjonen holder seg høy, et skrekkscenario for økonomien.

– Warren Buffett sier at du finner ut hvem som svømmer naken når tidevannet renner ut. Det vil være tidevannet som renner ut, sier Dimon, som slår fast at en økning fra fem til syv prosent vil smerte mye mer enn økningen fra tre til fem prosent.

JPMorgan Chase-sjef Jamie Dimon forteller at banken nå ber klientene være forberedt på «stress» i systemet. (Foto: Kimberly White/Getty Images for Fortune) Mer...

– Håper og ber

Som toppsjef for JPMorgan Chase regnes Jamie Dimon for å være verdens mektigste banksjef. Den amerikanske storbanken er for tiden den eneste banken i verden som er i den øverste kategorien over «Global Systemically Important Banks».

Dimon har gjentatte ganger advart om de mørke skyene som truer verdensøkonomien og finansmarkedene. Til Times of India sier han at «ingen vet» om den amerikanske økonomien, som for øyeblikket fremstår solid, vil få et kraftig tilbakeslag.

– Den vil påvirkes av alt annet – Ukraina, olje, gass, krig og Europa. Jeg ville vært forsiktig. Jeg tror vi føler oss bra på grunn av stimulansene fra penge- og finanspolitikken, sier Dimon.

Dimon understreker at man før eller siden vil måtte angripe de største utfordringene, som de voksende underskuddene på statsbudsjettene og statens store låneopptak.

– Så rentene vil kanskje gå høyere. Men jeg håper på og ber om at det vil bli en myk landing, sier Dimon.