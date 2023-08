Artikkelen fortsetter under annonsen

Sentralbanktopper fra verden over er samlet for det årlige økonomitoppmøtet Jackson Hole i Wymoning. Markedet vil speide etter signaler fra sentralbanksjefer som skal diskutere pengepolitikk med økonomer og myndighetspersoner.

Fredag ettermiddag holdt sentralbanksjef Jerome Powell tale og her ble ethvert signal om videre renteoppgang plukket opp. Powell åpnet talen med å si at inflasjonen fortsatt er for høy.

– Vi er forberedt på å heve rentene ytterligere hvis det er nødvendig, og ønsker å holde pengepolitikken på et restriktivt nivå til vi er sikre på at inflasjonen beveger seg ned mot målet vårt, uttalte Powell.

Unødvendig skade

Styringsrenten i USA ligger i dag i intervallet 5,25-5,5 prosent. Powell sier sentralbanken tror dette er nok til å dempe presset i økonomien – men usikkerheten er stor.

Jerome Powell åpnet talen med å si at inflasjonen fortsatt er for høy. (Foto: Amber Baesler/AP)

Han påpeker at sentralbanken har gjort fremskritt mot den høye prisveksten, men advarer om at det fortsatt er en lang vei å gå.

– Å gjøre for lite kan føre til at inflasjonen fester seg over målet. Det kan resultere i at sentralbanken må trå til og dempe inflasjonen på høy bekostning av sysselsettingen – å gjøre for mye kan også gjøre unødvendig skade på økonomien, sa Powell.

Powell uttalte at Fed kunne holde renten stabil på sitt neste møte i september, slik investorene forventer. De investorene som håper mest på en pause i renteløftet, bet seg spesielt merke i følgende formulering fra Powell:

– Gitt hvor langt vi har kommet, er vi i en posisjon på det kommende møtet der vi kan gå nøye frem når vi skal vurderer innkommende data, utviklingsutsiktene og risiko, sa Powell.

Det ga en kortvarig optimisme i rentemarkedet, som like etter talen priset inn mindre sannsynlighet for et nytt rentehopp under neste møte, ifølge estimater innhentet fra Bloomberg.

Allerede neste måned er det duket for et nytt rentemøte, og det er ytterligere to møter til i løpet av året.

Oppgang

Wall Street, som endte gårsdagen med en kalddusj, startet ukens siste handelsdag med svak oppgang. Like etter Powells tale så det ut til å være optimisme blant investorene, men utover dagen var det store svingninger.

Ved endt handelsdag så det slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,6 prosent

Industriindeksen Dow Jones steg 0,7 prosent

Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,9 prosent

Under fjorårets samling falt de tre nøkkelindeksene over tre prosent etter talen. Den gang advarte han om at det ville gjøre litt vondt å nå målet om to prosent inflasjon.

– Powells tale i ettermiddag kan skape sjokkbølger i markedet ut i neste uke, skrev seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea i en fersk rapport i forkant talen.

Hittil har august vært en turbulent måned på Wall Street – og uken ligger an til å ende med nedgang. Bernhardsen mener dagens tale vil kunne definere sentimentet i aksjer den nærmeste tiden.

– Vil Powell gi hint om at Fed er mer fornøyd med inflasjonsutviklingen etter at inflasjonen har falt noe tilbake over de siste månedene? Eller vil han understreke budskapet om at rentene fortsatt må holdes høye, og kanskje settes mer opp, for å bringe lønns- og prisvekst ned, spurte Bernhardsen.

Økte renteforventninger

Den siste tiden har de «lange» amerikanske statsrentene, altså renten på amerikanske statsobligasjoner med lengre løpetid, steget kraftig. Samtidig kommer flere nøkkeltall inn som viser utsikter til at veksten i realøkonomien holder seg bedre enn ventet.

Renteforventningene i USA øker, og frykten for en forlenget periode med høy kjerneinflasjon har kommet krypende tilbake.

Direktør Jonas Shum i Clarksons Securities sier markedet så langt har vært drevet av optimister. Likevel er det to store risikofaktorer som han følger med på fremover. Han peker på kommersiell eiendom og banksektoren.

– Den kommersielle eiendomssektoren har ofte flytende renter med korte løpetider, da vasker disse inn høye renter mye tidligere enn for eksempel husholdningene, som i større grad har fast boliglånsrente. Samtidig så er kommersiell eiendom et produkt, der prisen er knyttet opp mot rentenivået. Kommersiell eiendom blir slått på begge sider av balansen, sier Shum.

Når det gjelder banksektoren er han mest bekymret for småbankene. Det er nemlig de småbankene som sitter med høyest grad av eksponering mot den kommersielle eiendomssektoren.

– Småbankene har en andel på 70 prosent av kommersielle eiendommer. De store bankene har tatt ned eksponeringen over tid, legger han til.

