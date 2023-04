Artikkelen fortsetter under annonsen

Futures-indeksene pekte entydig oppover før børsåpning i USA torsdag.

Indeksene steg også fra start, før oppgangen ble mer og mer markert utover handelsdagen.

Etter stengetid klokken 22.00 ser det slik ut på de amerikanske børsene:

S&P 500 steg 1,96 prosent

Dow Jones Industrial Average steg 1,58 prosent

Nasdaq Composite steg 2,43 prosent

Uventet svak vekst for USA

Oppgangen kommer etter at det amerikanske handelsdepartementet kom med tall for veksten i amerikansk økonomi i første kvartal – og denne viser seg å ha vært lavere enn ventet.

Verdens største økonomi vokste 1,1 prosent på årsbasis i første kvartal, godt under anslaget om to prosents vekst økonomene ifølge Financial Times hadde. Dette er viktige nyheter for den amerikanske sentralbanken, som gjør neste rentebeslutning neste uke. Der ventes det en renteøkning på 0,25 prosent.

Veksten måles ved brutto nasjonalprodukt, og viser også en markant nedbremsing fra veksten på 2,6 prosent i siste kvartal i fjor.

På den andre siden byr tallslippet på tegn til at amerikansk økonomi fortsatt viser styrke, til tross for at veksten altså kom inn lavere enn ventet.

Tek-resultater overrasket positivt

Tallslippet gir ellers et innslag av makro i en uke der mye ellers har handlet om kvartalstall fra tek-giganter og illevarslende rapporter fra First Republic Bank.

Særlig Microsoft og Meta har steget kraftig, etter å halvert kvartalstall som slo analytikerestimatene. Aksjene har allerede steget mye i år, men markedsaktørene har besvart kvartalstallene med å altså sende aksjekursene kraftig opp.

Microsoft steg oppunder åtte prosent dagen etter tallslippet, mens Meta hoppet på det meste 12 prosent i etterhandelen onsdag kveld.

Når markedsaktørene fikk handle i den faktiske aksjen torsdag, steg den intet mindre enn 13,93 prosent.

Torsdag kveld kommer også ytterligere to sett med kvartalstall fra de store teknologiselskapene: Amazon og Intel legger frem kvartalstall etter børsstenging.

Før tallslippet steg Amazon-aksjen 4,61 prosent, mens Intel-aksjen steg 2,79 prosent.

Odin-forvalter forklarer oppgangen

Denne uken er av de mest hektiske i kvartalssesongen, og flere medier har rapportert at analytikerne på vei inn i kvartalssesongen har vært på sitt mest pessimistiske overfor teknologisektoren siden 2009.

Robin Øvrebø forvalter Odins USA-fond, og forteller om et todelt marked hittil i år:

Bankuroen, med kollapsen av SVB, krisetiltak fra Fed og statlig kontrollert nedleggelse av SVB førte til betydelig bekymring for tilstanden til en rekke amerikanske banker og generell markedsuro.

'På den andre siden har særlig de store tek-aksjene steget kraftig i 2023. De fikk riktignok en knekk da bankuroen sto på som verst, men dette er langt på vei hentet inn.

– Dette er muligens en kombinasjon av at de store, lønnsomme og veletablerte teknologiselskapene med sterke markedsposisjoner blir sett på som tryggere havner i perioder med uro, og at en god del av disse falt mye i fjor, sier han til DN.

Robin Øvrebø, forvalter hos Odin.

Nasdaq Composite har steget rundt 16 prosent siden nyttår, mens teknologiaksjer som Apple og Microsoft før børsåpning torsdag kunne skilte til 26 og 23 prosents oppgang. Meta har i skrivende stund steget over 90 prosent i år.

Felles for disse aksjene er at de falt til dels kraftig i 2022, og Meta mest av alle: Da aksjekursen nådde bunnen i slutten av oktober etter en svak kvartalsrapport, var faktum et fall på over 70 prosent siden 1. januar 2022.

Vekstselskaper inn i ny fase

Øvrebø er usikker på hvordan ting utvikler seg fremover.

– Men det jeg vil peke på, og som vi også har skrevet om i et par månedskommentarer, er at fjoråret ble påvirket av en kombinasjon av økte kostnader sammenfallende med økt usikkerhet rundt etterspørselen etter IT-tjenester, IT-infrastruktur og digitale annonser, sier han.

Og denne bekymringen rundt kostnader fra investorhold har teknologiselskapene på mange måter respondert på, mener Øvrebø. flere tek-selskaper har varslet og gjennomført store oppsigelser og lagt enkelte nye prosjekter på is.

– Vi ser at det er tegn til bedre disiplin på både kostnader og allokeringen av overskuddskapital i mange av disse selskapene, kommenterer han.

I en kvartalsrapport denne uken har for eksempel Google-eier Alphabet varslet et tilbakekjøpsprogram for 70 milliarder dollar.

– Dette er selskaper som har vokst raskt og genererer store mengder fri kontantstrøm, men ettersom tek-selskapene blir mer modne, kan det være en farbar vei for disse selskapene å bli mer disiplinert med hvordan de investerer overskuddskapital, sier Øvrebø.

Meta har for eksempel endret praksis her, fremholder han.

Dette mener også han har vært en av suksessfaktorene for Apple, som er selskapet med størst markedsverdi i verden.

Meta har for eksempel endret praksis her, fremholder han.

Dette mener også han har vært en av suksessfaktorene for Apple, som er selskapet med størst markedsverdi i verden.

– De har vært disiplinerte og brukt mye av overskuddskapitalen til å kjøpe tilbake aksjer, sier Øvrebø.