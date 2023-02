Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag er ukens første handelsdag etter at børsene ble holdt steng mandag grunnet den nasjonale fridagen «Presidents' Day».

I forrige uke ble det klart at det fortsatt er et stramt arbeidsmarked og en stadig større enighet om at rentene i USA skal opp ytterligere minst 0,5 prosentpoeng. Fredag spådde Goldman Sachs et rentehopp på til sammen 0,75 prosentpoeng. Dagen før uttalte Clevelands Fed-sjef Loretta Mester at hun så et overbevisende økonomisk argument for å heve renten med 50 basispunkter, ifølge WSJ.

På grunn av forrige ukes nyheter er det fortsatt knyttet bekymring til om Fed vil holde styringsrenten høy lenger enn ventet. Det dro nøkkelindeksene ned allerede i førhandelen tirsdag. I åpningsminuttene så det slik ut:

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, faller 1,6 prosent.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, faller to prosent.

Industritunge Dow Jones, som består av 30 håndplukkede, antatt viktige aksjer, faller 1,6 prosent.

Lanserer ny abonnementstjeneste

Facebook-eier Meta lanserer en abonnementstjeneste ved navn «Meta Verified». Tjenesten skal fjære det mulig for brukere å bekrefte kontoene sine med offentlig identifikasjon samt få direkte tilgang til brukerstøtte.

Målet er å øke sikkerheten og ektheten på tvers av selskapets tjenester, sa Meta-sjef Mark Zuckerberg i et innlegg på sosiale medier søndag. Tjenesten lanseres allerede denne uken i Australia og New Zealand.

Aksjen stiger over én prosent fra start.

Walmart faller tross sterke kvartalstall

Detaljistkjeden Walmart kom med tall fjerde kvartal tirsdag.

Tallene viste at selskapet økte inntektene fra butikksalg og netthandel med 8,3 prosent i fjerde kvartal som varte frem til 27. januar i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det slo analytikernes forventninger om en vekst på 4,9 prosent, ifølge estimater fra FactSet skriver WSJ.

Tross sterke tall falt aksjen i førhandelen, da detaljistkjeden ga forsiktige utsikter for 2023 med en ventet salgsvekst på to til 2,5 prosent.

Aksjen faller 2,6 prosent fra start.