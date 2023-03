Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne uken er den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell i Capitol Hill for en høring om den økonomiske situasjonen i USA. Det er første gang sentralbanksjefen skal tale for kongressen siden juni i fjor sommer, da renten lå i intervallet 1,5-1,75 prosent.

Tirsdag taler han til Senatets bankkomité. I notatene, som er publisert på nettet, skriver Powell at rentene kan bli høyere enn sentralbanken tidligere har signalisert.

– Hvis totalen av dataene skulle indikere at raskere innstramning er berettiget, vil vi være forberedt på å øke tempoet i rentehevingene, skriver Powell.

Powell understreker at Fed vil fortsette å gjøre vurderinger fra møte til møte, basert på innkommende data.

– Den seneste økonomiske dataen har vært sterkere enn ventet, noe som tyder på at rentetoppen sannsynligvis vil bli høyere enn tidligere ventet, skriver Powell.

– Klart mer haukatig

Forrige måned hevet sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng til intervallet 4,5-4,75 prosent, et nivå amerikanerne ikke har sett siden 2007.

I desember signaliserte Fed en rentetopp på 5,1 prosent, men etter dette har sterke økonomiske nøkkeltall og høyere enn ventet inflasjon økt markedets renteforventninger betraktelig. Etter tirsdagens kommentarer fra Powell prises det nå inn en rentetopp på 5,6 prosent, opp fra 5,5 prosent mandag.

Mandag priset markedet inn en overveiende sannsynlighet for en renteheving på 0,25 prosentpoeng ved rentemøtet i mars. Tirsdag kveld priser rentemarkedet imidlertid inn en 70 prosent sjanse for at det blir en «dobbeltheving» på 0,5 prosentpoeng i stedet.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken. (Foto: Thomas T. Kleiven) Mer...

– Det var klart mer haukaktig enn markedet ventet i dag, selv om det var antatt at Powell ville skru opp retorikken noen hakk, sier Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.

Wall Street faller

Den toårige amerikanske statsrenten, som er særlig sensitiv i endringer i forventninger til Feds styringsrente, bikker tirsdag fem prosent for første gang siden 2007.

Toårsrenten ligger nå et helt prosentpoeng høyere enn tiårsrenten – den største differansen siden tidlig 80-tall. Historisk sett har det vært et signal om en kommende resesjon når den «korte» toårsrenten ligger høyere enn den «lange» tiårsrenten.

De ledende indeksene på Wall Street var tilnærmet helt uendret ved børsåpning tirsdag, men snudde etter at Powells tale ble publisert. Ved børsslutt så det slik ut:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 1,72 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiaksjer, falt 1,25 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, falt 1,53 prosent

Stramt arbeidsmarked

Mot slutten av denne uken får investorene nok en indikasjon på hvordan det står til med verdens viktigste økonomi, når sysselsettingsrapporten for februar publiseres fredag. Det er ventet 200.000 nye jobber og uendret arbeidsledighet på 3,4 prosent, ifølge Trading Economics.

I morgen publisere også JOLTS-rapporten, som sier noe om lønnsveksten og etterspørselen etter arbeidskraft i USA. Neste fredag publiseres inflasjonstallene for februar. Powell var selv tydelig på at det vil komme mye viktig data før rentemøtet den 22. mars.

Hov sier totalen av disse vil få stor betydning for rentesettingen.

– Enda er det ikke avgjort hva som vil skje i mars, men disse tre nøkkeltallene blir særlig viktige, sier Hov.