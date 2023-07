Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag fikk investorene fasiten for prisveksten i juni. Den viste seg å være tre prosent på årsbasis, samtidig viste tallene at kjerneinflasjonen var på 4,8 prosent forrige måned.

Det er dermed en markant nedgang fra mai, da total- og kjerneinflasjon var på henholdsvis fire og 5,3 prosent på årsbasis. Det skapte god stemning blant investorene som sendte de tre nøkkelindeksene rett opp fra start.

Professor i økonomi Betsy Stevenson sier til CNBC at å få ned inflasjonen krever tålmodighet.

– Vi ser tallet kommer ned. Den amerikanske sentralbanken må gi økonomien litt tid for at renteøkningene skal fungere, sier Stevenson.

Ut fra rapporten kommer det også frem at presset arbeidsmarkedet avtar.

– Det er akkurat slik en myk landing ser ut. Arbeidsmarkedet krasjer ikke, men avtar og den samme tendensen ser man med inflasjonen, legger hun til.

Oppgang på Wall Street

Da Wall Street åpnet var det stor optimisme å spore blant investorene. Fra start pekte pilene oppover, og slik har det fortsatt utover handelsdagen.

Ved endt handelsdag så de tre nøkkelindeksene slik ut:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 0,2 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiaksjer, steg 1,1 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, steg 0,7 prosent

De tre indeksene har hittil vært positive denne uken. For teknologi-indeksen Nasdaq endte dagen på det høyeste nivået siden april 2022.

Storbanker skal ut i ilden

Torsdag legges produsentprisindeksen for juni frem – som er en viktig indikator på hvordan det går med industrien i verdens største økonomi.

Mot slutten av uken skal flere storbanker ut i ilden. JP Morgan, Citigroup og Wells Fargo skal alle lege frem resultatene for andre kvartal – og da vil investorene se hvordan det gikk med marginene til selskapene som var gjennom en bankkrise i starten av kvartalet.

I løpet av handelsdagen steg alle tre selskapene. JP Morgan steg 0,5 prosent, Citigroup steg 1,8 prosent og Wells Fargo steg 1,2 prosent.

Onsdagens inflasjonstall kom bare to uker før Federal Reserve legger frem sin neste rentebeslutning, der det nesten er fullt priset inn en økning på 0,25 prosentpoeng. Styringsrenten i USA er for øyeblikket i intervallet mellom fem og 5,25 prosent.

Både to- og tiårsrenten falt markant etter inflasjonstallene ble publisert.

Siden totalinflasjonen toppet ut på rett over ni prosent i fjor sommer har det vært en konstant nedgang i konsumprisene, noe som har fått markedet til å prise inn rentekutt i USA før noen av de andre store sentralbankene. I skrivende stund tror markedet det vil skje i juni neste år.

Dollaren svekket seg

Den amerikanske dollaren har falt kraftig de siste dagene. Onsdag er den på sitt svakeste siden mars. Også mot den norske kronen fortsetter dollaren å svekke seg. Det har ikke vært billigere å kjøpe dollar siden februar.

