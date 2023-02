Artikkelen fortsetter under annonsen

Forrige ukes sterke arbeidstall gjør investorene mer nervøse for rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken. Mandag åpnet Wall Street med nedgang og slik så de tre nøkkelindeksene ut ved stengetid:

S&P 500 falt 0,62 prosent.

Nasdaq falt 1,0 prosent.

Dow Jones falt 0,11 prosent.

Fallet fortsetter med andre ord på de amerikanske børsene. Nasdaq endte forrige uke med en nedgang på 1,6 prosent, og Dow Jones og S&P 500 falt henholdsvis 0,4 prosent og 1,0 prosent.

Apple-aksjen er mandag kveld ned 1,68 prosent, mens Amazon faller 0,92 prosent. Starten på uken går derimot bedre for Tesla som stiger 2,48 prosent.

Pc-produsenten Dell faller 2,83 prosent i kjølvannet av nyheten om masseoppsigelser i selskapet. Driftsdirektør Jeff Clarke har i et notat til de ansatte sagt at de strever med markedsforhold som «fortsetter å tære på en usikker fremtid».

Den amerikanske interiørkjeden Bed Bath & Beyond avsluttet handelsdagen opp 92,13 prosent. På sitt høyeste var aksjen i dag opp 120 prosent.

Sterke jobbtall

De amerikanske markedene har hatt en god start på året, men fredagens overraskende jobbtall gjør at investorene nå frykter at Fed fortsatt har en jobb å gjøre, og vil fortsette å øke styringsrenten – og holde den høy en god stund fremover.

Investorene har blikket rettet mot tirsdag når sentralbanksjefen Jerome Powell skal gi et intervju. Der de aller fleste venter på hans kommentarer på de nye jobbtallene og om han gir noe tegn til hva det vil gjøre for sentralbankens vurderinger fremover.

Sjefstrateg i Deutsche Bank, Jim Reid, sier at flere vil holde et ekstra øye hva som blir sagt om styringsrenten. For det store spørsmålet etter forrige rentebeslutning er om rentetoppen blir høyere 5,0 prosent.

Også sjefstrategen hos BMO Wealth Management, Yung-Yu Ma, ser muligheter for høyere renter lenger. Han mener sannsynligheten for dette øker dersom arbeidstallene holder seg sterke, skriver Yahoo Finance.

Resultat-rush

Resultatsesongen fortsetter i samme tempo som tidligere. Etter børsslutt mandag legger spillselskapet Activision Blizzard og Take-Two Interaction Software frem sine rapporter for fjerde kvartal.

Denne uken legger også Pinterest, KKR, Disney, PepsiCo og Uber Technologies frem sine tall for forrige kvartal.

Forrige uke la flere store selskaper frem sine rapporter, blant annet Amazon, Apple og Facebook-eier Meta Platforms. Sistnevnte gjorde et byks på børsen etter å ha slått forventningene.