Ferske tall torsdag ettermiddag norsk tid viste at kjerneinflasjonen i USA steg med 0,2 prosent i juli, i tråd med det Bloomberg-konsensus hadde ventet på forhånd.

Det ble tatt godt imot av investorene som sendte nøkkelindeksene opp godt over én prosent kort tid etter handelsstart torsdag. Nasdaq ledet an og på sitt meste var den teknologitunge indeksen opp 1,6 prosent.

Utover kvelden stilnet euforien. Det ble forklart med at investorene fortsatt venter en stram pengepolitikk selv uten en renteheving i september, skrev Bloomberg.

San Francisco Fed-sjef Mary Dalys advarsel om å ikke ta seieren på forskudd, la også en demper på oppgangen.

– Dette er ikke et datapunkt som sier at seieren er vår. Det ligger mer jobb foran oss og Fed er fullt ut investert i å få ned inflasjonen til to prosent, sa Daly til Yahoo Finance torsdag.

Hun la til at det enda ikke er avgjort om Fed vil heve renten ytterligere, og hvor lenge sentralbanken skal holde på den høye renten.

Slik så det ut da Wall Street stengte torsdag:

Teknologitunge Nasdaq steg 0,12 prosent

Industritunge Dow Jones steg 0,15 prosent

Den brede S&P 500 endte flatt på 0,03 prosent

Ellers endte Disney-aksjen opp 4,8 prosent torsdag, tross abonnementsfall i tredje kvartal. Oppgangen skyldes Disneys planer om å heve prisene på dets strømmetjenester, skriver CNBC.

Twitter/X ansetter

Selskapet X, tidligere kjent som Twitter, opplever at det gjennomsnittlige inntektsnivået nærmer seg et nullpunkt.

Det opplyste X-sjef Linda Yaccarino til CNBC torsdag.

– Vi har en jevn fremdrift, sa hun til nyhetskanalen.

Etter at Musk sparket store deler av Twitters ansatte i ukene etter at han tok over sosiale medieplattformen, ansetter nå selskapet på ny, opplyser Yaccarino.

– Sett i lys av vår datalisensiering og API, er X en fantastisk bedrift. Vår nye abonnementsplattform vokser, sa hun til CNBC.

– Rentenedgang i julegave

Feds neste rentemøte er ikke før i midten av september. Etter torsdagens inflasjonstall er det usikkert om Fed holder renten på dagens nivå, eller hever den med en såkalt «kvarting» på 0,25 prosentpoeng i september.

Per i dag ligger styringsrenten i intervallet 5,25 og 5,50 prosent.

I en kort kommentar torsdag skrev Knut Magnussen i DNB at dagens data peker i retning av at Fed har nådd rentetoppen. En renteheving på rentemøtet i september er dermed ikke like sannsynlig.

«Alt i alt er dette gode nyheter for Fed», konkluderer han.

På den annen side sa sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 til DN tidligere torsdag at han venter en ytterligere renteheving i september. Etter det tror han rentetoppen er nådd.

– USA blir typisk liggende på rentetoppen i tre til fire måneder. Jeg tror derfor amerikanerne kan vente seg den første rentenedgangen i julegave.