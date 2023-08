Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var optimisme å spore da børsene åpnet, men stemningen snudde raskt. Slik så det ut på de tre nøkkelindeksene klokken 22.00 norsk tid:

Den brede S&P 500-indeksen falt 1,2 prosent

Industriindeksen Dow Jones falt én prosent

Teknologiindeksen Nasdaq falt 1,8 prosent

Samtidig som investorene har hatt blikket rettet mot Nvidia-aksjen, er det knyttet stor spenning til det årlige økonomitoppmøtet Jackson Hole som startet i kveld. Der vil den amerikanske sentralbanken avholde et toppmøte med andre sentralbanker, og markedet vil se etter signaler fra sentralbanksjefer som skal diskutere pengepolitikk.

Powell-tale

Fredag holder sentralbanksjef Jerome Powell tale og her vil ethvert signal om videre renteoppgang plukkes opp. Den siste tiden har de «lange» amerikanske statsrentene, altså renten på amerikanske statsobligasjoner med lengre løpetid, steget kraftig.

Sentralbanksjef Jerome Powell and Fed-representant fra New York John Williams på Jackson Hole i 2019. (Foto: ANN SAPHIR/REUTERS) Mer...

Samtidig kommer flere nøkkeltall inn som viser utsikter til at veksten i realøkonomien holder seg bedre enn ventet.

Renteforventningene i USA øker, og frykten for en forlenget periode med høy kjerneinflasjon har kommet krypende tilbake. Det årlige økonomitoppmøtet foregår i Wyoming, der ledende sentralbanksjefer, økonomer og myndighetspersoner skal diskutere pengepolitikk.

Oppgangen forduftet

KI-yndling Nvidia steg 0,1 prosent på Wall Street torsdag.

Databrikkeselskapet la frem resultater for andre kvartal onsdag kveld etter endt handelsdag. Selskapet kan vise til en omsetning på 13,5 milliarder dollar i andre kvartal, og varslet omsetning på 16 milliarder dollar for inneværende kvartal. Det tilsvarer 169,5 milliarder norske kroner.

– En ny æra for data har begynt, uttalte administrerende direktør Jensen Huang onsdag kveld.

I førhandelen lå Nvidia-aksjen lå an til å stige syv til åtte prosent. Basert på selskapets børsverdi onsdag kveld, tilsvarer det en økning på omkring 950 milliarder norske kroner. Det er ikke langt unna hele Equinors børsverdi på 955 milliarder kroner.

Noen timer før børsene åpnet bemerket forvalter Philippe Sissener på X, tidligere Twitter, at det lå an til en kraftig vekst i markedsverdien.

NVDA ser ut til å åpne opp 8% i dag. Det er en oppgang på nærmere 90mrd dollar som tilsvarer hele Equinors markedsverdi — Philippe Sissener (@phillynorway) August 24, 2023

Etterspørselen etter avanserte databrikker til bruk i kunstig intelligens (KI) har skutt i været etter OpenAI åpnet tilgang til språkroboten Chat GPT mot slutten av 2022. De største teknologiselskapene i USA og Kina har kastet seg på KI-bølgen med egne produkter og tjenester.

Som følge av den kraftige oppgangen på børsen har selskapet inntatt den eksklusive 1000-milliarder dollar-klubben, der Apple, Microsoft, Alphabet og Amazon allerede befinner seg.