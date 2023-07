Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag fortsatte optimismen blant investorene på Wall Street. Allerede fra start lå det an til å bli en positiv dag. Ved endt handelsdag så de tre nøkkelindeksene slik ut:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 0,3 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiaksjer, steg 1,5 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, steg 0,8 prosent

De tre indeksene har hittil endt med oppgang denne uken.

Open AI skal granskes

I løpet av handelsdagen fremgår det at tilsynsmyndighetene i USA skal ettergå selskapet bak Chat GPT etter påstander om brudd på forbrukerrettighetene.

Administrerende direktør Sam Altman i OpenAI (Foto: KEVIN DIETSCH/ AFP) Mer...

Det er tilsynsorganet Federal Trade Commission (FTC) som står bak granskningen mot Chat GPT-selskapet OpenAI, melder avisen The Washington Post torsdag.

Plattformen som bruker kunstig intelligens tok verden med storm i fjor da chattefunksjonen ble lansert.

Hva er OpenAI og Chat GPT? OpenAI er et av de mest innflytelsesrike selskapene innenfor kunstig intelligens.

Selskapet har blant annet skapt det populære språkprogrammet ChatGTP og Dall-E, som kan generere realistiske bilder fra tekstbeskrivelser.

ChatGTP kan brukes av hvem som helst til å løse en rekke oppgaver som før krevde menneskelige evner. Man kan for eksempel bruke den til å forfatte barnebøker, programmere nettsider eller skrive eksamener – som får toppkarakterer.

Selskapet ledes av programmerer og gründer Sam Altman (37). Det ble opprettet i 2015 av Altman sammen med blant andre Peter Thiel og Elon Musk, hvor sistnevnte har trukket seg fra styret.

Selskapet skulle opprinnelig være ikke-kommersielt og åpen om hvordan teknologien deres fungerer. I 2019 bestemte likevel OpenAI seg for å bli kommersielle og ikke dele informasjon om selskapets teknologi.

FTC sendte denne uken et 20 sider langt brev til selskapet hvor de etterlyser svar på hvordan OpenAI forholder seg til risikoene som er forbundet med denne teknologien.

Tilsynsorganet undersøker hvorvidt OpenAI har brukt urimelige eller villedende metoder som kan ha skadd forbrukeres omdømme, skriver samme avis.

Tidligere i år ble bruken av Chat GPT sperret i Italia fordi myndighetene hadde mistanke om at tjenesten ikke overholdt personvernreglene. Kort tid etter var språkroboten tilgjengelig igjen.

Prisveksten dempet seg

Noe av investorenes optimisme kommer av positive inflasjonstall de har fått servert denne uken. Onsdag kom det frem at prisveksten i amerikansk økonomi i juni var markant ned fra måneden før.

Fasiten ble en totalinflasjon på tre prosent på årsbasis, likevel fortsetter kjerneinflasjonen å holde seg høy 4,8 prosent. Torsdag ble produsentprisindeksen for juni publisert – og det viste seg at det steg mindre enn ventet.

PPI, som måler hva grossister betaler for varer, steg 0,1 prosent i juni på årsbasis. Kjerne-ppi, som utelukker mat- og energipriser, steg 0,1 prosent.

Pepsi stiger etter tallslipp

Denne uken har resultatsesongen startet i statene, men de helt store børslokomotivene lar vente på seg. Torsdag la brusprodusenten Pepsi frem sine resultater for andre kvartal – og selskapet slo forventningene.

Selskapet hadde en omsetning på 22,32 milliarder dollar, på forhånd var det ventet en omsetning på 21,7 milliarder dollar.

Resultatet i andre kvartal endte på 2,75 milliarder dollar, og resultat per aksje endte på 2,09 dollar per aksje (justert). Aksjen steg 2,3 prosent på de amerikanske børsene.

Forsikringsselskapet Progressive Corp og teknologiselskapet VMware legger også frem sine resultater fra andre kvartal torsdag.

Resultatet av bankkrisen

På ukens siste handelsdag er det duket for flere storbanker som skal ut i ilden. JP Morgan, Citigroup og Wells Fargo skal alle legge frem resultatene for andre kvartal – og da vil investorene få svaret på om hvordan bankkrisen preget bransjen etter at det utspilte seg en finansthriller av de sjeldne i mars.

Mange investorer vil rette blikket mot de mindre bankene for å om bankkrisen er helt over. I løpet av krisen måtte de tre amerikanske regionsbankene Silicon Valley Bank, Signature Bank og First Republic Bank lukke dørene for godt.

Det gikk sjokkbølger gjennom finansmarkedet, og amerikanske myndigheter grep inn for å sikre alle innskudd.

Her hjemme i Europa ble den 167 år gamle sveitsiske storbanken Credit Suisse kjøpt opp av rivalen UBS.

Det gikk sjokkbølger gjennom finansmarkedet, og amerikanske myndigheter grep inn for å sikre alle innskudd.

Her hjemme i Europa ble den 167 år gamle sveitsiske storbanken Credit Suisse kjøpt opp av rivalen UBS.

Norske banker på sin side har i større grad bedre soliditet og større likviditetsreserver, og holdt stø kurs. Likevel stoppet det ikke Finanstilsynsdirektøren i å skjerpe beredskapen i etterkant av alt uroet.