Alle de tre ledende indeksene på New York-børsen falt fra start etter at ECB satte opp rentene med 0,5 prosentpoeng torsdag ettermiddag. Ved stengetid var imidlertid den sure stemningen snudd og gårsdagens fall hentet inn igjen - og vel så det.

De toneangivende indeksene på Wall Street stengte slik:

Dow Jones var opp 1,17 prosent.

S&P 500 var opp 1,76 prosent.

Nasdaq var opp 2,48 prosent.

Credit Suisse, som steg over 20 prosent på Zürich-børsen, var opp drøyt fem prosent i tidlig handel på Wall Street. 21:00 var den noe tilbake og ble handlet omtrent til samme kurs som i går. First Republic Bank, som stupte 30 prosent i tidlig handel, har hentet seg inn. På et tidspunkt var den opp 20 prosent. Ved stengetid var aksjen opp 10 prosent.

Oppgangen skyldes at flere store amerikanske banker planlegger en redningspakke som inkluderer over 30 milliarder dollar i innskudd. I etterhandelen faller imidlertid aksjen nesten 13 prosent.

Turbulent

Det har vært en turbulent uke så langt i aksjemarkedene både i USA og resten av verden. Frykten etter kollapsen i Silicon Valley Bank, som ble satt under offentlig administrasjon fredag forrige uke, smittet raskt over i det europeiske markedet på starten av uken.

Onsdag var det den Credit Suisse som skulle ta over førersetet, da den sveitsiske storbankens aksjekurs ble senket av en kommentar fra styrelederen i bankens største aksjonær, Saudi National Bank. I et intervju med Bloomberg uttalte han at det var uaktuelt å spytte inn mer penger, altså øke eierandelen, i Credit Suisse.

Fallet på Wall Street ble til slutt over ti prosent, etter at aksjen hadde stupt over 20 prosent på Zürich-børsen tidligere på dagen. Natt til torsdag ble det klart at den kriserammede banken hadde sikret et nødlån på nesten 600 milliarder norske kroner fra den sveitsiske sentralbanken.

Rett før åpning på Wall Street torsdag ettermiddag norsk tid kom ECB med den doble rentehevingen den hadde «lovet» i flere uker. Det til tross for at markedsprisingen torsdag morgen tilsa at ECB ville nøye seg med en økning på 0,25 prosentpoeng i lys av den siste ukens hendelser.

I en pressemelding skrev ECB at den overvåker de nåværende spenningene i markedet nøye, og er klar for rask respons for å sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet i euroområdet.

– Banksektoren i euroområdet er robust med sterke kapital- og likviditetsposisjoner. Sentralbankens politiske verktøy er utstyrt for å gi likviditetsstøtte til områdets finansielle system om nødvendig, heter det videre.

Torsdag ble en bedre dag for de europeiske børsene. Av de store var det bare Oslo Børs som skiltet med røde tall ved stengetid, og det bare så vidt, med en nedgang på 0,02 prosent. Etter noen prosents fall, hentet også oljeprisen seg inn utover dagen. 21:00 ble et fat nordsjøolje handlet for om lag 74,5 dollar - opp 0,3 prosent.

Av ikke-bankrelaterte selskaper på børs, steg mikrochip-produsenten AMD om lag åtte prosent.