Slik endte de ledende amerikanske børsindeksene mandag:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 0,15 prosent

Nasdaq Composite, so domineres av teknologiselskaper, falt 0,05 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, falt 0,2 prosent

Renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid, gjerne referert til som verdens viktigst rente fordi den påvirker andre renter og finansielle størrelser verden over, faller svakt til 4,39 prosent.

Markedet kommer fra en avkortet Thangsgiving-uke på Wall Street som bød på lite spenning, med unntak av OpenAI-dramaet der Sam Altman ble gjeninnsatt som sjef bare dager etter at han ble sparket av styret.

Freyr faller kraftig

Batteriselskapet Freyr falt over syv prosent på New York-børsen etter at selskapet mandag ettermiddag meldte om en lang rekke endringer endringer på toppnivå.

Tidligere Folketrygdfond-sjef Olaug Svarva har gått ut av styret. Svarva kaller det en naturlig beslutning ettersom Freyr nå skal flytte fra Luxembourg til USA, der selskapet håper på gunstig støtte gjennom Inflation Reduction Act (IRA).

Driftsdirektør Jan Arve Haugan, som også var sjef for den norske virksomheten, har gått av med effektiv dato 24. november 2023. Dette opplyste ikke Freyr om i pressemeldingen som ble sendt ut mandag, men det ble kjent noen timer senere gjennom et dokument sendt inn til det amerikanske finanstilsynet, SEC.

Freyr har lagt planene om en norsk gigafabrikk på is, fordi det mener rammevilkårene her hjemme ikke er gode nok sammenlignet med i USA. Freyr mangler imidlertid også finansiering til den planlagte USA-fabrikken, der byggingen ennå ikke er påbegynt. Pilotprosjektet i Mo i Rana er også forsinket.

Freyr-aksjen har falt over 90 prosent fra toppen og har en markedsverdi på bare 214 millioner dollar, eller 2,3 milliarder norske kroner. Til sammenligning venter selskapet at det vil ha en kontantbeholdning på 250 millioner dollar ved utgangen av året, og selskapet har null gjeld.

Freyr skal nå kutte kostnader, og mandag sier Freyr-sjef Birger Steen til NRK at det er totalt 78 personer som må forlate selskapet.

Satser stort

I markedet er det nå nesten full enighet om at rentetoppen er nådd. Det prises inn rentekutt på løpende bånd neste år. Tiårsrenten har falt fra 5,0 til under 4,5 prosent, og det amerikanske aksjemarkedet har lagt bak seg fire uker på rad med oppgang.

Eika-forvalter Per Mehol Stenersen påpekte søndag at USAs sentralbanksjef Jerome Powell har vært ute med en «advarsel» om at rentene kan holdes på et høyt nivå over en lengre periode dersom aksjemarkedet fortsetter den sterke trenden. Det tror han er en bekymring for mange markedsaktører.

– Dersom europeisk industri kommer tilbake kjappere enn ventet og kinesiske myndigheter viser villighet til å stimulere økonomien, vil vi se et strammere energimarked globalt. Da kan vi se stigende olje- og gasspriser som vil bidra til høyere inflasjon og usikkerhet hos sentralbankene – og følgelig usikkerhet i aksjemarkedene. Powell kommer ikke til å slippe opp for tidlig, sa forvalteren.

Stenersen og Eika foretrekker selskaper med sterke markedsposisjoner med, som også utviser kostnadsdisiplin og har en bærekraftig gjeldsgrad. Han trakk spesifikt frem teknologiselskapene Microsoft, Apple og Google-eier Alphabet, til tross for at disse aksjene er på eller nær rekordnivåer.

– De har slanket seg rundt midjen i en vanskelig tid og er rigget for videre multippelekspansjon på fallende renter når etterspørselen blant konsumentene kommer tilbake, sier han.