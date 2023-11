Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter et marginalt fall mandag, endte de ledende amerikanske børsindeksene med svak oppgang tirsdag:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 0,2 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, steg 0,1 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, steg 0,2 prosent

Blant enkeltaksjer falt Freyr-aksjen nye seks prosent, etter gårsdagens fall på over syv prosent. Mandag meldte selskapet om oppsigelser og flere endringer i ledelsen og styret.

Aksjen har allerede falt 90 prosent fra toppen, hvorav mye har kommet etter at batteriselskapet for tre uker siden la frem en kvartalsrapport tettpakket med dårlige nyheter.

Rentekutt?

Renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid faller tirsdag kveld markant til 4,33 prosent. I oktober nådde tiårsrenten en topp på fem prosent, men har siden falt jevnt og trutt.

Tiårsrenten refereres gjerne til som verdens viktigste, fordi den påvirker andre renter og finansielle størrelser verden over. Rentefallet har bidratt til fire uker på rad med oppgang for det amerikanske aksjemarkedet, som ikke er veldig langt unna all-time high.

I markedet er det nå nesten full enighet om at rentetoppen er nådd, og det prises inn rentekutt fra den amerikanske sentralbanken (Fed) på løpende bånd neste år.

Tirsdag ga Fed-medlem Christopher Waller uttrykk for at han tror pengepolitikken nå er stram nok til at den vil bremse økonomien og få inflasjonen ned til målet om en årsvekst på to prosent. Den amerikanske toårsrenten falt tirsdag fra 4,85 til 4,75 prosent.

I rentemarkedet prises det inn en sannsynlighetsovervekt for at renten kuttes med 0,25 prosentpoeng i mai. Feds styringsrente er for øyeblikket i intervallet 5,25-5,5 prosent, etter en av historiens bratteste renteoppganger.

Shein vil på børs

Tirsdag morgen skrev flere medier at den kinesiske hurtigmotegiganten Shein har levert inn en hemmelig søknad om å foreta en emisjon og børsnotering i USA. Denne typen søknad er vanlig og benyttes ofte av selskaper som har behov for å hemmeligholde informasjon av konkurransehensyn samtidig som at søknaden kan justeres.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden oppstarten i 2011 har den nettbaserte klesgiganten vokst til å bli en av de største retailerne i verden og har tatt opp konkurransen med H&M, Uniqlo og Zara i nøkkelmarkeder. Shein lanserer opptil 2000 nye produkter hver dag og er blitt beskrevet som «hurtigmote på speed».

Shein hentet inn penger fra investorer våren 2022 med en verdi på rundt 100 milliarder dollar. I den siste kapitalinnhentingen i mai, hvor selskapet ble tilført to milliarder dollar, var verdien blitt kuttet med 36 milliarder dollar (382 milliarder kroner), til 64 milliarder dollar.

På eiersiden står blant annet Abu Dhabis investeringsfond Mubadala og investeringsfondets Sequoia China, som er en del av den amerikanske venture capital-gruppen Sequoia. Selskapet fikk en omsetning på 23 milliarder dollar i 2022 og et overskudd på 800 millioner dollar, ifølge Wall Street Journal.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.