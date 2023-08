Artikkelen fortsetter under annonsen

Wall Street steg fra start tirsdag, men en halvtime inn i handelsdagen roet optimismen seg. Slik så det ut ved børsstenging klokken 22.00 norsk tid:

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,2 prosent

Industriindeksen Dow Jones falt 0,5 prosent

Teknologiindeksen Nasdaq stengte flatt

Aksjemarkedet slo tilbake mandag, etter fall de fire forgående handelsdagene – forrige uke endte som den kraftigste ukentlige nedturen siden februar. Mandag var det teknologioptimisme å spore blant investorene. Flere tungvektere, som Nvidia og Tesla, steg kraftig på Nasdaq-indeksen.

Tirsdag falt imidlertid Nvidia-aksjen 2,7 prosent, mens Tesla-aksjen steg 0,8 prosent.

1000-milliarder dollar-klubben

Databrikkeselskapet Nvidia legger frem resultater etter børsene stenger onsdag kveld. Mandagens oppgang kom som følge av at flere meglerhus oppjusterte kursmålet for aksjen.

Det amerikanske selskapet, som er mest kjent for å utvikle avanserte grafikkort, har opplevd økt etterspørsel etter produktene sine, som brukes til utviklingen av kunstig intelligens (KI). Selskapet knuste forventningene ved forrige tallslipp – det resulterte i et børshopp på 25 prosent og økte selskapets børsverdi med 200 milliarder dollar.

I løpet av sommeren har selskapet inntatt den eksklusive 1000-milliarder dollar-klubben, der Apple, Microsoft, Alphabet og Amazon allerede befinner seg.

Sportskjede straffet

Sportskjeden Dick's Sporting Goods fikk gjennomgå på de amerikanske børsene tirsdag. Selskapet la frem kvartalsresultater før handelsdagen startet, og tallslippet sto ikke til forventningene.

Selskapet kan vise til et resultat etter nedskrivninger og skatt på 244 millioner dollar, av en inntekt på 3,2 milliarder dollar i andre kvartal. Samtidig opplyste selskapet om at det nedjusterer forventningene for inneværende år.

Aksjen falt 24,1 prosent.

Renteforventningene stiger

Den siste tiden har de «lange» amerikanske statsrentene, altså renten på amerikanske statsobligasjoner med lengre løpetid, steget kraftig. Samtidig kommer flere nøkkeltall inn som viser utsikter til at veksten i realøkonomien holder seg bedre enn ventet.

Renteforventningene i USA øker, og frykten for en forlenget periode med høy kjerneinflasjon har kommet krypende tilbake. Investorene vil torsdag rette blikket mot Jackson Hole, der den amerikanske sentralbanken avholder et toppmøte med andre sentralbanker.

Det årlige økonomitoppmøtet foregår i Wyoming, der ledende sentralbanksjefer, økonomer og myndighetspersoner skal diskutere pengepolitikk. Fredag holder sentralbanksjef Jerome Powell tale og her vil ethvert signal om videre renteoppgang plukkes opp. Den europeiske sentralbanksjefen Christine Lagarde skal også holde tale fredag.