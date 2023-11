Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter at den verste oktober-måneden på tre år ble rundet av tirsdag kveld, har november startet meget lystig på Wall Street.

Etter den amerikanske sentralbanken varslet at det ikke økte styringsrenten for andre rentemøte på rad, steg blant annet teknologiindeksen Nasdaq 1,6 prosent onsdag kveld.

Torsdag bet optimismen seg fast og den brede S&P 500-indeksen hadde sin beste dag siden april. Slik endte det for tre amerikanske nøkkelindeksene:

Nasdaq steg 1,78 prosent.

Dow Jones steg 1,70 prosent.

S&P 500 steg 1,89 prosent.

Tesla-aksjen var blant vinnerne og steg hele 6,25 prosent torsdag.

Den amerikanske styringsrenten ligger fortsatt i intervallet 5,25-5,5 prosent etter det to dagers lange møte i Washington. Talspersoner signaliserte i en uttalelse etter Fed-møtet at økningen i de lange rentene reduserer behovet for å øke styringsrenten, ifølge Bloomberg.

Likevel holder Fed fortsatt dørene åpen for en ny heving på årets siste rentemøte i desember.

Stiger kraftig etter kvartalsrapport

Etter børsene stenger torsdag legger tek-giganten Apple frem resultater for tredje kvartal. På ett år har selskapet steget over 50 prosent på de amerikanske børsene, økonomer Bloomberg har snakket med venter at selskapet legger frem en omsetning på 21,8 milliarder dollar – en økning på 11 prosent mot samme periode i fjor.

Starbucks og Airbnb la frem kvartalsrapporter før børsene åpnet. Starbucks-aksjen stiger 10,2 prosent fra start. Selskapet kan vise til en omsetning på 6,9 milliarder dollar i kvartalet. Airbnb på sin side kunne melde om en omsetning på 3,4 milliarder dollar og aksjen stiger 1,4 prosent fra start.

Les også: Norges Bank holder styringsrenten i ro for første gang siden januar

Fredag kommer det ferske sysselsettingstall for oktober. Investorene har blikket festet mot «nonfarm payrolls», som legges frem 13.30 fredag. Tallet viser hvor mange jobber som ble skapt i oktober utenfor landbruket, på forhånd er det ventet at tallet vil lande på 180.000 nye jobber. Et kraftig fall fra de 336.000 nye jobbene som ble skapt i september.

