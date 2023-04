Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens Oslo Børs har nytt en siste fridag, er de amerikanske børsene i gang.

Handelen åpnet med markante fall, men etter halvannen times tid var en del av nedgangen hentet inn. De toneangivende indeksene så slik ut:

Brede S&P 500 faller 0,45 prosent.

Industriindeksen Dow Jones er i null.

Teknologitunge Nasdaq faller 0,7 prosent.

Fortsatt frykt for rentene

Forrige fredag kom ferske arbeidsmarkedstall fra USA som styrket markedets tro på flere rentehevinger fra sentralbanken. Bildet vil bli enda tydeligere når det kommer tall for prisveksten i den amerikanske økonomien onsdag.

Her ventes det en månedlig økning på 0,4 prosent i kjerneinflasjonen, ifølge Bloomberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– «Fed» trenger å se ytterligere nedkjøling i arbeidsmarkedet. Denne ukens tall er ventet å understreke at inflasjonen er vedvarende høy, så vi venter at de «haukete» kommentarene fra Fed fortsetter, skriver sjefvalutastrateg Win Thin fra Brown Brothers Harriman, i et notat gjengitt av nyhetsbyrået.

Tesla-fall

Det er tek-indeksen Nasdaq som faller mest ved handelsstart i New York.

Et av selskapene som trekker ned er Tesla, der sjef Elon Musk varslet nye priskutt denne påsken, for tredje gang så langt i år. Den uttalte strategien er å prioritere volum over marginer.

Aksjemarkedet reagerer ikke umiddelbart positivt, og sender Tesla ned over tre prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.