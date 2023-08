Artikkelen fortsetter under annonsen

Transportselskapet Uber økte inntektene med 14 prosent til 9,23 milliarder dollar i andre kvartal 2023, ble det klart da resultatene ble lagt frem før åpning på Wall Street tirsdag.

Lenger ned i oppstillingen fremgikk det imidlertid et driftsresultat på 326 millioner dollar. Tallet gjør de tre månedene inn mot sommeren til et historisk kvartal. Det er nemlig første gang siden 2014, da selskapet kom med sine første finansielle resultater, at selskapet går i pluss.

De siste ni årene har Uber tapt 31,5 milliarder dollar på driften, i takt med en aggressiv vekststrategi og tilhørende kostnader. Det tilsvarer over 300 milliarder kroner etter dagens kurs.

– Sterk etterspørsel, nye vekstinitiativer og fortsatt disiplin med kostnader resulterte i et fremragende kvartal, der antallet turer steg med 22 prosent, sa konsernsjef Dara Khosrowshahi i en pressemelding.

Uber-aksjen falt 5,7 prosent på Wall Street tirsdag, til sluttkurs 46,65 dollar. Det er rundt 20 prosent fra toppen som ble nådd i februar 2021. Tirsdagens kursfall blir av CNBC tilskrevet at topplinjen ble lavere enn hva analytikerne hadde ventet på forhånd.

To giganter legger frem resultater

Ellers på Wall Street endte det slik for nøkkelindeksene på månedens første handelsdag:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nasdaq falt 0,4 prosent.

Dow Jones steg 0,2 prosent.

S&P 500 falt 0,3 prosent.

Utviklingen kom etter beskjeden oppgang for de tre indeksene mandag. Alle steg likevel over tre prosent i juli, som for Nasdaq og S&P 500 ble den femte måneden på rad med oppgang. For Dow Jones ble det andre måned på rad med oppgang.

Statsrentene i USA steg gjennom dagen og ved handelsslutt på Wall Street krøp toårsrenten så vidt over 4,9 prosent. Tiårsrenten passerte fire prosent gjennom dagen.

Markedet venter nå på Amazon og Apples kvartalsresultater som blir lagt frem på torsdag, før arbeidsmarkedstall kommer dagen etter.

For sistnevnte har 2023 så langt gitt grunn til begeistring. Aksjen er opp over 50 prosent gjennom det første drøye halvåret, og har nådd stadig nye toppnoteringer. Målt etter markedsverdi er ingen selskaper større enn Apples drøye 3000 milliarder dollar.

Les også: Kriserammet utelivskonsern slår nye selskaper konkurs

Analytikerestimater venter at inntektene i kvartalet vil lande på rundt 81,7 milliarder dollar, noe som i så fall vil bety en nedgang på 2,3 prosent fra samme periode i fjor, og markere det tredje kvartalet på rad med fall på topplinjen. Likevel vil markedet konsentrere seg mer om hva Apple sier om det inneværende kvartalet.

Selskapet har vist til usikkerhet i markedet som en grunn for at det ikke har gitt guiding siden 2020, men kvartalsrapportene kan likevel brukes til antagelser om selskaper venter økt eller fallende salg. Apple opererer med avvikende regnskapsår, noe som betyr at torsdagens rapport omfatter selskapets tredje kvartal, som startet i april og endte i juli.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Apples tredje kvartal er normalt sett blant gigantens svakeste gjennom året, mens fjerde kvartal, som varer fra juli til september, er blant de sterkere, skriver CNBC. Sistnevnte periode dekker skolestart og er ofte da Apple lanserer nye produkter.

Høyere guiding

Uber kom imidlertid med guiding for sitt tredje kvartal, som følger den tradisjonelle kalenderen. Selskapet anslår at brutto bookinger vil være på mellom 34 og 35 milliarder dollar. Bruttoresultatet (ebitda) ble anslått til mellom 975 millioner dollar og 1,025 milliarder dollar.

Begge var godt over Wall Street-analytikernes forventninger, skriver Financial Times.

For de første seks månedene i 2023 ble driftsresultatet på 64 millioner dollar, en kraftig forbedring fra samme periode i fjor da selskapet tapte 1,2 milliarder dollar på driften. Kostnadene økte fra 8,78 milliarder dollar i andre kvartal i fjor, til 8,9 milliarder dollar i samme kvartal i år.

Ifølge Statista hadde Uber en fjerdedel av markedet innen såkalt «ride hailing & taxi» i 2022, der den største, private konkurrenten er Lyft. Sistnevnte legger for øvrig frem sine tall om en måned, etter å ha meldt om at det vil sette ned sine priser grunnet tapte markedsandeler til nettopp Uber siden starten av pandemien.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.