Etter noen dager med relativt beskjedne bevegelser endte det slik for de toneangivende indeksene på New York-børsen på ukens nest siste handelsdag:

Nasdaq steg 0,8 prosent.

Dow Jones steg én prosent.

S&P 500 steg 0,8 prosent.

Oljeprisen har fortsatt oppgangen gjennom dagen og ligger nå på rundt 93 dollar fatet, etter en oppgang på over syv prosent den siste måneden.

De amerikanske statsrentene har kommet noe ned fra onsdag kveld. Toårsrenten ligger på rundt 4,97 prosent, mens tiåringen er på rundt 4,23 prosent.

Etter gårsdagens inflasjonstall kom det PPI-tall før handelsstart torsdag, som viste en oppgang i produsentprisene i USA på 1,6 prosent på årsbasis i august. Det var noe over forhåndsforventningene.

Årets største børsnotering

Torsdag hadde imidlertid markedet blikket rettet mot Arm da den Storbritannia-baserte chip-produsenten debuterte på Wall Street, i den største noteringen siden 2021.

Det skjedde etter at Softbank, som fortsatt eier drøyt 90 prosent av selskapet etter noteringen, fullførte IPOen (initial public offering) sent onsdag kveld der det fikk inn 4,87 milliarder dollar. Prisingen av aksjene landet på 51 dollar stykket, noe som var i det øvre sjiktet av intervallet tilretteleggerne hadde siktet seg inn på.

Til slutt steg aksjen 24 prosent fra tegningskursen, og avsluttet handelsdagen til sluttkurs 63,59 dollar. Det gir ifølge Bloomberg en samlet markedsverdi på rundt 65 milliarder dollar, opp fra rundt 50 milliarder før handelen startet.

– Når emisjonen i forkant var minst ti ganger overtegnet er det ingen bombe at det stiger, i tillegg til at det er mye hype. Men vi har sett hos Nvidia at hype kan funke, der renner pengene inn, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Det har vært stor interesse i flere måneder rundt børsnoteringen etter en lang og kald vinter for nye børsnoteringer. Softbanks toppsjef Masayoshi Son har lagt til side nesten alle andre arbeidsoppgaver det siste året og jobbet med Arm. Han deltok også på et møte onsdag kveld hvor prisingen ble vedtatt.

Blant hjørnesteinsinvestorene i emisjonen var flere av selskapets største kunder, deriblant Apple, Google og Nvidia.

Investeringsdirektør Robert Næss. (Foto: Eivind Senneset) Mer...

Etterlengtet opptur for Softbank

Totalt solgte altså Softbank 95,5 millioner Arm-aksjer i det som blir beskrevet som en etterlengtet opptur for det japanske konglomeratet.

De siste årene har nemlig vært preget av tunge tap for, blant annet for Vision Fund som har spyttet milliarder av dollar inn i mer og mindre vellykkede tek- og oppstartsselskaper.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Da prisingen av Arm-aksjene skulle bestemmes onsdag kveld presset noen av tilretteleggerne og topplederne på for å øke stykkprisen på aksjene. Det motsatte Son seg, skriver Bloomberg. Han ville ikke risikere en «sunn» markedsdebut bare for å potensielt få inn rundt hundre millioner dollar i ytterligere proveny.

Den vellykkede noteringen hjelper også for andre selskaper som skal noteres de kommende månedene. Tidligere denne uken kunngjorde Birkenstocks at det skal på børs.

– Det er ikke den største «dealen» vi har sett og den var definitivt riktig priset. Å få dette i havn gir litt håp om at vinduet for nynoteringer kanskje er i ferd med å åpnes igjen etter å ha vært mer eller mindre stengt de siste 18 månedene, sier sjefstrateg Art Hogan i B. Riley Financial til CNBC.

Renteheving fra ECB

Kort tid før åpning på Wall Street ble det klart at ECB hevet renten nok en gang.

På forhånd var det helt åpent om det ville bli renteheving eller ikke. 32 av 67 analytikere spurt av Bloomberg trodde på renteheving, mens markedet priset inn over 60 prosent sannsynlighet for renteheving.

Den toneangivende innskuddsrenten er nå på sitt høyeste nivå noensinne, etter at den er blitt hevet fra -0,5 til 4,0 prosent på bare litt over et år. ECB har nå hevet renten de ti siste rentemøtene.

Det er den skyhøye inflasjonen som har tvunget frem hestekuren, etter et tiår med negative renter. I august var konsumprisene fortsatt 5,3 prosent høyere enn samme måned året før – langt over sentralbankens inflasjonsmål på to prosent.

