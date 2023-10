Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag ble resultatsesongen for alvor sparket i gang på Wall Street, da flere av de store bankene la frem sine resultater for tredje kvartal.

Startskuddet kom mot slutten av en dempet uke for de ledende indeksene på New York-børsen, der de før handelsstart fredag var opp om lag en prosent for uken.

Slik så det ut etter en drøy times handel på ukens siste handelsdag:

Nasdaq faller 0,31 prosent.

Dow Jones stiger 0,36 prosent.

S&P 500 stiger 0,09 prosent.

Løfter bankene

De amerikanske storbankene som har lagt frem resultater fredag, stiger friskt.

JP Morgan fikk et justert resultat per aksje på 4,33 dollar, mot ventet 3,96 dollar per aksje. Renteinntektene var på nytt rekordhøye og guidingen for året ble løftet. Aksjen stiger 4,3 prosent.

Wells Fargo fikk et resultat per aksje på 1,48 dollar i tredje kvartal, mot ventet 1,24 dollar per aksje. Også Wells Fargo hevet guidingen. Aksjen stiger 3,6 prosent.

Citigroup fikk et resultat per aksje på 1,63 dollar, mot ventet 1,21 dollar per aksje. Aksjen stiger 3,2 prosent.

Andre amerikanske investeringsbanker stiger også, men noe mindre og uten å ha lagt frem tredjekvartalsresultater. Goldman Sachs stiger 1,3 prosent, Bank of America stiger 1,4 prosent og Morgan Stanley stiger 1,5 prosent.

Ny nedtur for Birkenstock

Birkenstock, særlig kjent for sine sandaler, gikk onsdag på børs til en prising på bortimot 100 milliarder kroner. På den første handelsdagen falt aksjen markant. Nedgangen fortsatte tirsdag, og alle gode ting var ikke tre for Birkenstock, for aksjen fortsetter nedturen fredag. Verdiene har nå falt med rundt 20 prosent sammenlignet med noteringskursen.

Etter børsåpning ble foreløpige tall for University of Michigans forbrukertillitsindeks sluppet. Indeksen var 63,0 i oktober. På forhånd var det ventet en indeks på 67,2, ifølge Trading Economics, skriver TDN Direkt.

Renten på amerikanske statsobligasjoner med to års løpetid ligger over fem prosent, mens tiårsrenten ligger på rundt 4,59 prosent.

