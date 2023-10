Artikkelen fortsetter under annonsen

Ukens siste handelsdag startet optimistisk med oppgang ved alle de tre nøkkelindeksene i USA. Litt etter litt forvitret den gode stemningen og børsene stengte til slutt slik:

Nasdaq falt 1,23 prosent.

Dow Jones steg 0,12 prosent.

S&P 500 falt 0,50 prosent.

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid ligger på 4,62 prosent. Denne har svingt kraftig det siste døgnet. Toårsrenten ligger på like over fem prosent.

Etter børsåpning ble foreløpige tall for University of Michigans forbrukertillitsindeks sluppet. Indeksen var 63,0 i oktober. På forhånd var det ventet en indeks på 67,2, ifølge Trading Economics, skriver TDN Direkt.

Ny nedtur for Birkenstock

Det har ikke vært flust av børsnoteringer i år, men ifølge DNB Markets' aksjesjef Thomas Breivik er markedet for nynoteringer i ferd med å åpnes igjen. Et av selskapene som har dyppet tærne i børsvannet er 249 år gamle Birkenstock, som særlig er kjent for sine sandaler.

Onsdag gikk selskapet på børs i USA til en prising på bortimot 100 milliarder kroner.

Første handelsdag falt aksjen betydelig. Torsdag fortsatte nedgangen. Alle gode ting var ikke tre for Birkenstock, for fredag fortsetter nedturen for aksjekursen. Aksjen har falt mer enn 20 prosent fra det som var kursen da selskapet hentet penger og eksisterende aksjonærer solgte seg ned rett i forkant av noteringen.

Det betyr at verdier for rundt 1,8 milliarder dollar, omtrent 20 milliarder kroner, har forduftet siden børsnoteringen.

Flere banker i ilden

Fredag ble resultatsesongen for alvor sparket i gang på Wall Street, da flere av de store bankene la frem resultater for tredje kvartal.

JPMorgan Chase fikk et justert resultat per aksje på 4,33 dollar, mot ventet 3,96 dollar per aksje. Renteinntektene var på nytt rekordhøye og guidingen for året ble løftet. Aksjen steg 1,6 prosent.

Wells Fargo fikk et resultat per aksje på 1,48 dollar i tredje kvartal, mot ventet 1,24 dollar per aksje. Også Wells Fargo hevet guidingen. Aksjen steg tre prosent.

Citigroup fikk et resultat per aksje på 1,63 dollar, mot ventet 1,21 dollar per aksje. Aksjen falt 0,2 prosent.

