Nøkkeindeksene på Wall Street fortsatte markant nedover torsdag, etter at kraftige fall for flere av gigantene sendte Nasdaq ned over to prosent onsdag kveld.

Statsrentene har falt noe siden handelsstart. Toårsrenten ligger på rundt 5,07 prosent, mens tiårsrenten er på om lag 4,91 prosent.

Slik så det ut etter stengetid:

Nasdaq falt 1,8 prosent.

Dow Jones falt 0,8 prosent.

S&P 500 falt 1,2 prosent.

Med den videre nedgangen torsdag har Nasdaq-indeksen nå falt drøye 11 prosent fra toppen i juli, altså har den tek-tunge indeksen havnet i korreksjon. En korreksjon regnes for å ha inntruffet etter et fall på ti prosent eller mer fra en nylig topp. Indeksen er likevel opp nesten 15 prosent hittil i 2023.

Dow Jones har på sin side falt åtte prosent fra 2023-toppen i starten av august, og nærmer seg nivået den startet på ved inngangen til året. S&P 500 er ned nesten ti prosent siden starten av august.

Sterk fart i amerikansk økonomi

Før handelsstart kom det bnp-tall fra USA som viste en vekst på 4,9 prosent på årsbasis i tredje kvartal, over forventningene og en fortsettelse av sterk fremgang for den amerikanske økonomien siden i fjor høst. Den årlige bnp-veksten har dermed ligget på over to prosent i alle de foregående fem kvartalene til tross for stadig bitende prisvekst, høye renter og generell usikkerhet.

Den bratte oppgangen i tredje kvartal kom som følge av markante bidrag fra forbruk blant husholdningene, høyere lagre, eksport, investeringer og statlig pengebruk, skriver CNBC.

Veksten i tredje kvartal 2023 var den sterkeste siden fjerde kvartal i 2021 og ville i teorien kunne ha fristet USAs sentralbank til å stramme renten enda ytterligere til. Likevel prises det nesten fullt inn at styringsrenten i landet blir holdt i ro i intervallet 5,25 og 5,5 prosent når Federal Reserves rentekomité møtes for siste gang i år i desember.

Særlig er det et forbruk som har overgått nær sagt alle forventninger som har bidratt til å holde veksten i amerikansk økonomi oppe og foreløpig unna et resesjonsscenario som mange spådde på starten av året. Generelt sett ventes USA å unngå nettopp dette forutsett at det ikke kommer negative overraskelser, samtidig som det er forventninger om at den økonomiske veksten vil avta markant i månedene fremover, skriver CNBC.

Amazon la frem tall

Etter at både Microsoft, Alphabet og Meta har vært i ilden med sine kvartalstall så langt denne uken, var det Amazons tur etter handelsslutt torsdag kveld norsk tid. Selskapet slo forventningene, men leverte noe lavere for skytjenestene i Amazon Web Services, noe markedet har straffet Alphabet knallhardt for tidligere i uken.

Microsoft overrasket markedet med positivt fortegn, spesielt hva gjelder virksomheten innen skytjentester, og ble belønnet med markant oppgang på børs den påfølgende dagen. Verre gikk det imidlertid for Alphabet, som til tross for en solid rapport ble straffet knallhardt i markedet onsdag.

Fallet på ni prosent var den verste dagen på tre år for tek-giganten, som skuffet med resultatene for Google Cloud.

Amazon falt 1,4 prosent. Alphabet fortsatte gårsdagens fall med en nedgang på 2,5 prosent, mens Meta og Microsoft falt henholdsvis 3,8 og 3,6 prosent.

For Meta kom fallet etter at selskapet meldte om økte kostnader i 2024, blant annet på grunn av ytterligere satsing på produktutvikling.

