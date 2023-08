Artikkelen fortsetter under annonsen

Nøkkelindeksene på Wall Street falt alle fra start onsdag, etter at kredittvurderingsbyrået Fitch nedgraderte USAs kredittvurdering fra AAA til AA+ tirsdag kveld norsk tid.

Fallet stod seg gjennom dagen. Slik så det ut rett etter stengetid på New York-børsen:

Nasdaq falt 2,2 prosent og fikk dermed sin verste dag siden 21. februar, da indeksen falt 2,5 prosent.

Dow Jones falt én prosent.

S&P 500 falt 1,4 prosent.

Statsrentene steg gjennom dagen. Toårsrenten er på rundt 4,88 prosent, mens tiårsrenten ligger på om lag 4,07 prosent.

Som bakgrunn for nedgraderingen trakk Fitch blant annet frem budsjettforhandlinger og et amerikansk gjeldstak som har vært nær å bli brutt flere ganger.

125 prosent av bnp

Trippel A-vurderingen er den høyeste som gis av kredittvurderingsselskapene og innebærer at landene – eller selskapene – anses å være svært lite utsatt for å havne i mislighold på sine lån og forpliktelser.

I sin vurdering beregnet Fitch at landets statsgjeld vil utgjøre 118 prosent av amerikansk økonomi (bnp) innen 2025, noe som være mer enn to og en halv ganger høyere enn medianen på 39 prosent hos andre AAA-land.

Fitch-kuttet kom 12 år etter at S&P Global Ratings jekket USA et hakk ned fra topprating. Nå er Moody's det eneste kredittvurderingsbyrået som har en topprating på amerikansk økonomi.

Selv om både politikere og profilerte økonomer har kritisert nedgraderingen er det likevel ingen ekstreme utslag å spore i markedet. Da S&P Global nedgraderte USAs vurdering i 2011 kom det også på halen av en nesten-krise med gjeldstaket.

S&P 500-indeksen har steget nesten 300 prosent siden den gang.

– Man kan ha på følelsen av at markedet leter etter en unnskyldning for å ta gevinst. Det som blir priset inn nå tror jeg ikke har så mye med nedgraderingen å gjøre, men heller økt risiko for en avdemping i økonomien etter skuffende tall fra USA og Kina, sa IGs sjefanalytiker Alexandre Baradez til Bloomberg.

Investeringsdirektør Pål Ringholm hos Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet poengterte at USA har kjørt på med budsjettunderskudd i gode tider og en stadig økende statsgjeld, men minner om at landet er i en fortreffelig økonomisk situasjon på veldig mange parametere og ikke minst at de har verdensvalutaen.

– Har du den, kan du øke gjelden i flere tiår til. Dobbel A er veldig sterk rating, men skal du ha trippel A skal du være bortimot perfekt, sa han.

Tallslipp

Flere større og mindre selskaper har så langt denne uken lagt frem resultater for sist kvartal, før gigantene Amazon og Apple kommer med sine tall torsdag kveld norsk tid. Etter nok en periode med fortsatt høy inflasjon og stadige rentehevinger knyttes det spenning til hvorvidt gigantene blir påvirket av svekket kjøpekraft blant kundene.

Ifølge analytikerestimater ventes det at Apples inntekter i kvartalet vil lande på rundt 81,7 milliarder dollar, noe som i så fall vil bety en nedgang på 2,3 prosent fra samme periode i fjor, og markere det tredje kvartalet på rad med fall på topplinjen. Likevel vil markedet konsentrere seg mer om hva Apple sier om det inneværende kvartalet.

Selskapet har vist til usikkerhet i markedet som en grunn for at det ikke har gitt guiding siden 2020, men kvartalsrapportene kan likevel brukes til antagelser om selskaper venter økt eller fallende salg. Apple opererer med avvikende regnskapsår, noe som betyr at torsdagens rapport omfatter selskapets tredje kvartal, som startet i april og endte i juli.

Apples tredje kvartal er normalt sett blant gigantens svakeste gjennom året, mens fjerde kvartal, som varer fra juli til september, er blant de sterkere, skriver CNBC. Sistnevnte periode dekker skolestart og er ofte da Apple lanserer nye produkter.

