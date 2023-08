Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter bred nedgang onsdag, da Nasdaq fikk sin verste dag siden februar på halen av Fitch' nedgradering av USAs kredittverdighet dagen før, var det dempet stemning på Wall Street torsdag.

Slik endte det for nøkkelindeksene:

Nasdaq falt 0,1 prosent.

Dow Jones falt 0,2 prosent.

S&P 500 falt 0,3 prosent.

Statsrentene i USA steg gjennom dagen. Toårsrenten ligger i skrivende stund på 4,91 prosent, mens tiårsrenten er på om lag 4,17 prosent.

Torsdag rettes markedets oppmerksomhet mot to giganter på Wall Street som kommer med kvartalstall rett etter stengetid klokken 22.00.

Verdens mest verdifulle

For Apple har 2023 så langt gitt grunn til å juble, i hvert fall om man ser på kursutviklingen.

Aksjen er opp over 50 prosent gjennom årets syv første måneder og tidligere i år passerte tek-giganten 3000 milliarder dollar i markedsverdi. Apple ble første selskap noensinne til å passere grensen, som gjør det til verdens desidert mest verdifulle målt etter markedsverdi.

Apple opererer med avvikende regnskapsår, slik at tallene som kommer torsdag kveld er for selskapets tredje kvartal. Historisk har dette vært blant årets svakere.

Ifølge Bloomberg-estimater ventes det inntekter på 81,5 milliarder dollar og et resultat før skatt på 22,6 milliarder dollar. Dersom analytikerne får rett vil det bety tredje kvartal på rad med fall på topplinjen.

Markedet vil trolig bry seg mer om hva selskapet sier om det inneværende kvartalet, som omfatter skolestart og som vanligvis er tiden på året hvor det lanseres nye produkter.

Kraftig kursløft

Rent kursmessig har 2023 også vært et svært godt år for Amazon, som innehar fjerdeplass på listen over verdens mest verdifulle selskaper, bak Alphabet, Saudi Aramco, Microsoft og Apple.

Aksjen har steget nesten 50 prosent så langt i år og har altså sammen med blant annet Apple gitt et enormt løft for den tek-dominerte Nasdaq-indeksen.

Før fasiten slippes venter analytikere inntekter på 131,6 milliarder dollar i tredje kvartal, og et resultat før skatt på 20,9 milliarder dollar.

Ifølge tall fra Factset, gjengitt av CNBC, har nær 79 prosent av selskapene på S&P 500-indeksen nå lagt frem tall, hvorav om lag 82 prosent har slått forhåndsforventningene.

