På en blandet siste handelsdag for uken stengte både Nasdaq og S&P 500 i korreksjon fredag kveld norsk tid. Det skjer etter at indeksene nå er ned henholdsvis 12 og 10,2 prosent fra toppen i sommer. Dow Jones er ned ni prosent fra toppen.

Etter en forsiktig start på uken og bred oppgang på tirsdag, snudde det rundt midt i uken etter at Microsoft og Alphabet hadde lagt frem sine tall. Onsdag surnet det betydelig da markedet straffet Alphabet kraftig for å ha bommet på inntekts- og resultatestimater for Google Cloud. Nedturen fortsatte torsdag, som endte med andre dag på rad med bred nedgang for nøkkelindeksene.

Slik endte det på ukens siste handelsdag:

Nasdaq steg 0,4 prosent prosent.

Dow Jones falt 1,1 prosent.

S&P 500 falt 0,5 prosent.

De amerikanske statsrentene har trukket nedover siden torsdag kveld. Toårsrenten ligger på rundt 5,05 prosent, mens tiårsrenten er på om lag 4,87 prosent.

Uken ble dominert av tallslipp fra Microsoft, Amazon, Alphabet og Meta, som alle i det store og hele leverte solide tall for de siste tre månedene. Nå retter markedet blikket mot Federal Reserve, som legger frem sin neste rentebeskjed på onsdag.

Feds foretrukne inflasjonsmål

Før åpning fredag kom det PCE-tall fra USA som viste en årlig prisvekst på 3,4 prosent i september, den samme årstakten som i august. Kjerneinflasjonen, ifølge PCE-tallene, falt til 3,7 prosent på årsbasis forrige måned, ned fra 3,9 prosent i august.

– Tallene går absolutt i riktig retning, men veien ned til to prosent blir seig, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets.

PCE-tallene blir ofte omtalt som Feds foretrukne måling av inflasjonen, og skiller seg fra tradisjonelle kpi-tall på flere måter. I motsetning til konsumprisindeksen (kpi) justeres vektingen av varer og tjenester i PCE for å ta opp endringer i folkets forbruksvaner.

Midtgaard påpeker at selv om tallene i stor grad var slik markedet hadde ventet, så fortsetter den såkalte superkjerneveksten å stige. Dette er tjenestepriser ekskludert husleie og energi.

I september steg superkjernen 0,4 prosent på månedsbasis, etter en oppgang på 0,1 prosent fra juli til august.

– Det kan ta lang tid før Powell får kontroll på denne delen av inflasjonen. Markedet priser inn tre kutt gjennom 2024, noe som virker for optimistisk, sier Midtgaard.

Besatt av skyen

Til tross for de siste dagers markante nedganger er likevel både Nasdaq- og S&P 500-indeksene henholdsvis 21 og ni prosent i pluss for året. Det er imidlertid mye takket være de elleville kursrallyene for de syv store: Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Nvidia, Amazon og Tesla.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I markedet har det virket å være en ren besettelse av hva selskapene rapporterer om sine respektive skytjeneste-virksomheter, der flere har plassert sine KI-satsinger.

Alphabet ble straffet knallhardt da Google Cloud bommet med sine estimater, og selv Microsoft ble dratt med i dragsuget da det brede markedet falt torsdag. Det til tross for at Microsoft Azure leverte langt bedre enn ventet. Amazon leverte bare litt svakere enn ventet for AWS.

Amazon steg til slutt 6,9 prosent fredag, mens Microsoft og Meta steg henholdsvis 0,6 og 2,9 prosent. Alphabet endte så vidt i minus.

