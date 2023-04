Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag avslutter en forkortet handelsuke med markedet stengt i morgen, langfredag. Men investorene vil fortsatt følge nøye med på hva som kommer frem i jobbrapporten for mars, som publiseres fredag ​​morgen.

Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 228.000 personer i forrige uke, viser statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet torsdag. På forhånd var det ventet 200.000. Tallet for uken før ble også revidert opp fra 198.000 til 246.000.

Det totale antallet søkere til ledighetstrygd, som også inkluderer folk som allerede har søkt, var 1,82 millioner. Det er det høyeste nivået siden desember 2021.

De toneangivende indeksene i USA falt fra start, men har etter noen timer snudd til oppgang. Ved børsslutt klokken 22.00 så det slik ut:

Industritunge Dow Jones steg 0,01 prosent

Teknologidominerte Nasdaq Composite steg 0,7 prosent

Samleindeksen S&P 500 steg 0,3 prosent

Tek-sektoren løftes av gigantene Microsoft, Apple og Meta Platforms som steg henholdvis 2,5 prosent, 0,5 prosent og 2,1 prosent. Klesprodusenten Levi Strauss falt imidlertid over 15 prosent, etter at selskapet la frem resultater. Investorene merket seg at marginene er lavere, noe som fører til det kraftige fallet.

Før handelen åpnet på de amerikanske børsene onsdag, kom en slags gladmelding – i det minste for dem som krysser fingrene for at sentralbanken «Fed» snart skal slutte å sende rentene oppover. Data fra ADP Research Institute viste at amerikanske arbeidsgivere skapte 145.000 nye jobber i mars, betydelig mindre enn de 210.000 som var ventet.

– I løpet av de siste månedene har investorer jublet over tegn på økonomisk avkjøling i håp om at det kunne presse Fed til å endre kurs på renteøkningskampanjen. Men de lurer nå på om sentralbanken har gått for langt i sitt forsøk på å avkjøle inflasjonen, sier Rob Haworth, senior visepresident og senior investeringsstrateg i U.S. Bank Wealth Management, ifølge CNBC.