Det var bred oppgang for de ledende indeksene på Wall Street ved åpning, kort tid etter at inflasjonstall i USA for april ble sluppet før handelsstart. Et par timer ut i handelen ser det slik ut:

Nasdaq steg én prosent.

Dow Jones falt 0,1 prosent.

S&P 500 steg 0,4 prosent.

Prisveksten i USA endte altså på 4,9 prosent på årsbasis i april, et lite knepp under årstakten på fem prosent blank i mars. Kjerneinflasjonen var på 5,5 prosent, også det en liten avdemping fra måneden før.

I markedet prises det stadig inn en overveldende sannsynlighet for at renten holdes i ro når Federal Reserve møtes neste gang i midten av juni. Renten på to og tiårige statsobligasjoner i USA er på henholdsvis 3,90 og 3,44 prosent. Begge falt etter at inflasjonstallene ble sluppet og gjennom handelsdagen.

Mer trøbbel for Icahn

Icahn Enterprises, konglomeratet som kontrolleres av milliardærinvestoren Carl Icahn, stupte over 10 på New York-børsen onsdag.

Fallet kom etter at det ble kjent at tilsynsmyndigheter i USA har kontaktet selskapet for å få informasjon om blant annet styringen av selskapet, aksjetilbud, utbytter og verdisetting, skriver CNBC.

Nettstedet viser til dokumenter som er sendt inn til en domstol i New York i forrige uke. Etterforskningen ble startet bare kort tid etter at beryktede Hindenburg Research offentliggjorde en short-posisjon på Icahn Enterprises-aksjen. Hindenburg stod som kjent bak de mye omtalte angrepene på Nikola og mer nylig Adani Enterprises i India.

I en rapport tidlig i forrige uke anklaget Hindenburg Icahn Enterprises for å blåse opp verdiene i konglomeratet, at utbyttene ikke gir mening når man setter de opp mot selskapets kontantstrøm og at det gjemmer seg mer gjeld enn hva som kommer til syne i offentlige dokumenter.

Icahn slo raskt tilbake og sa at Hindenburgs rapport bare har som hensikt å tjene penger på kursfallet som også ble et faktum.

Icahn er en av Wall Streets mest fremtredende aktivistinvestorer og gjorde seg kjent gjennom overtagelsen av Trans World Airlines på 1980-tallet. Ifølge Forbes er han god for 9,9 milliarder dollar.

Investor Carl Icahn, her avbildet i 2014. (Foto: Brendan McDermid/Reuters/NTB) Mer...

Lite fremgang

Som ventet ble det ingen enighet mellom demokratene og republikanerne da toppledelsen i begge fløyer møttes i Washington tirsdag kveld norsk tid. Temaet var gjeldstaket i USA, som nå nærmer seg å bli sprengt. Fristen for å komme til en løsning – kortsiktig eller langsiktig – er 1. juni og nærmer seg med stormskritt.

En kortsiktig løsning, som Bloomberg skriver at republikanernes Speaker i representantenes hus Kevin McCarthy nå har motsatt seg, vil innebære at USA kan fortsette å låne penger frem til det regnskapsmessige året avsluttes ved utgangen av september. Altså utsetter man problemstillingen bare noen måneder.

Tidligere i uken virket det å være bred enighet om at hverken demokratene eller republikanerne ønsket en slik ordning. En langsiktig løsning, hva den til slutt måtte innebære, har virket å være partenes foretrukne vei gå, selv om de har forskjellige syn på hva det i så fall vil innebære.

USA har aldri før havnet i mislighold på sin statsgjeld. Tidligere har man kommet til enighet om å løfte gjeldstaket for å gjøre det mulig for den amerikanske stat å fortsette å låne penger. Bloomberg skriver onsdag at det ikke var noen fremgang i samtalene som fant sted tirsdag kveld.

Ifølge nyhetsbyrået koster det nå mer å forsikre amerikanske statsobligasjoner mot mislighold enn det gjør for land som Hellas, Mexico og Brasil. Dette er land som alle har havnet i mislighold tidligere og som har kredittratinger langt lavere enn USAs «trippel a». Forsikring mot mislighold av statsobligasjoner gjøres gjennom såkalte «credit default swaps». Selv om det er få som tror at USA faktisk vil havne i en situasjon der det ikke klarer å levere på forpliktelsene sine, vil selv teknisk mislighold sette en støkk i markedet.

Rekordoverskudd for bankene

Amerikansk banksektor kan se tilbake på et svært spesielt første kvartal: sektoren gikk nemlig med et samlet overskudd på 80 milliarder dollar, mer enn noensinne, i samme kvartal som én av de største bankkollapsene i amerikansk historie fant sted.

Og kollapsene i Silicon Valley Bank og kryptorettede Signature Bank er nemlig en viktig bidragsyter – First Citizens og Flagstar, de to bankene som kjøpte restene av henholdsvis SVB og Signature Bank fikk engangsgevinster som utgjør halvparten av sektorens overskudd i kvartalet, skriver Financial Times, som legger til at amerikanske banker også tjente godt på økende renter, få utlånstap og et sterkt arbeidsmarked.

– Mesteparten av bankindustrien går det helt fint med. Økonomien er fremdeles i ganske bra slag, og det er det som kan gi slike overskudd, sier Bert Ely, en uavhengig bank-konsulent til avisen.

Av 4400 banker var det bare 197 av dem, altså under fem prosent, som gikk med tap i første kvartal ifølge BankRegData.

JPMorgan Chase, USAs største bank målt i mengden eiendeler, gikk også med størst overskudd. Etter skatt satt banken igjen med 11,7 milliarder dollar i første kvartal, opp fra 6,4 milliarder dollar i samme periode i fjor. JPMorgan Chase vant også budrunden om restene av First Republic Bank som gikk konkurs 1. mai.

Der renteoppgangen bidrar til økte inntekter på den ene siden, vil også renteutgiftene på innskudd øke – og i første kvartal nådde de samlede renteutgiftene på 85 milliarder dollar, det tidoble av samme periode i fjor.

