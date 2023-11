Artikkelen fortsetter under annonsen

Investorene sendte alle ledende amerikanske børsindekser markant opp mandag, i tro på at rentetoppen er nådd for denne gang.

Tirsdagen åpnet med bred nedgang, som stort sett ble hentet inn igjen i løpet av ettermiddagen, og utover kvelden lettet stemningen. Slik endte børsdagen:

Tek-indeksen Nasdaq opp 0,48 prosent.

Industritunge Dow Jones steg med 0,38 prosent.

Den brede S&P indeksen endte opp 0,65 prosent.

Tross oppgangen er alle de tre ledende amerikanske børsindeksene ned i oktober. Dow Jones falt med 1,4, Nasdaq falt 2,8 prosent og S&P 500 endte ned 2,2 prosent. Dette er den tredje måneden på rad med børsfall i USA.

Oktober 2023 er den verste oktober på Wall Street siden 2020.

Venter på Apple

Resultatsesongen fortsetter denne uken. Hittil har over 70 prosent av selskapene på S&P-indeksen levert kvartalsrapport, og tallene har så langt vært bedre enn ventet, ifølge LSEG-data skriver TDN Direkt. Likevel går indeksen mot sin tredje måned på rad med fall.

Denne uken er det størst spenning knyttet til kvartalsrapporten fra Apple, ikke minst hva selskapet har å si om utviklingen fremover.

Før børsåpning la bildedelingstjenesten Pinteret frem bedre resultater enn ventet, og skriver i sin rapport at det digitale annonsemarkedet stabiliserer seg. Ved børsåpning stiger aksjen 13 prosent.

Maskin- og utstyrsprodusenten Caterpillar faller derimot seks prosent etter å ha levert et dårligere enn ventet resultat. Selskapet meldte om et justert resultat på 5,52 dollar per aksje i tredje kvartal. På forhånd var det ventet et justert resultat på 4,79 dollar per aksje.

Rentetopp?

Onsdag kommer det ny rentebeskjed fra den amerikanske sentralbanken. Den føyer seg inn i rekken over flere sentralbanker som legger frem sine rentebeslutninger denne uken.

Markedet venter at styringsrenten blir holdt i ro, i intervallet 5,25-5,5 prosent. Investorene har troen på at rentetoppen alt er nådd, men har blikket rettet mot sentralbanksjef Jerome Powell og hva han har å si etter rentebeskjeden om inflasjonen og rentebanen videre.

Powell og Fed har de siste månedene sett statsrentene skyte til værs i takt med at markedet har virket å ta innover seg det som sannsynligvis blir realiteten: Styringsrentene skal forbli høye, lenge. Tiårsrenten har steget om lag hundre basispoeng siden sommeren, og passerte tidlig i forrige uke fem prosent for første gang siden 2007. Før helgen hadde den falt tilbake til rundt 4,84 prosent.

Fredag får investorene servert ferske arbeidstall, de såkalte nonfarm payrolls legges frem 14.30 norsk tid. Det ventes å ha blitt skapt 190.000 nye jobber i oktober, mot 360.000 i september.