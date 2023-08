Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en travel forrige uke der markedet måtte fordøye både rentebeskjed, inflasjonstall og flere hundre kvartalsrapporter, var det mindre utslag i førhandelen før denne ukens første handelsdag ble sparket i gang.

Rett etter åpning på Wall Street var det små bevegelser for de tre nøkkelindeksene, som alle vaket rundt null. Rett etter stengetid så det slik ut:

Nasdaq steg 0,2 prosent. Indeksen steg fire prosent i juli.

Dow Jones steg 0,3 prosent. Indeksen steg 3,3 prosent i juli.

S&P 500 steg 0,1 prosent. Indeksen steg 3,1 prosent i juli.

Etter de mange kvartalsrapportene forrige uke, gigantene Alphabet og Microsoft blant dem, er det to nye giganter som skal i ilden denne uken, når Amazon og Apple kommer med sine resultater for andre kvartal på torsdag.

Ellers knyttes det som vanlig spenning til fredagens arbeidsmarkedstall fra USA, ofte omtalt som «månedens viktigste tall».

Både Nasdaq og S&P 500 fikk dermed den femte måneden på rad med oppgang, mens Dow Jones steget to måneder på rad.

«Overkjøpt»

Til tross for vedvarende bekymring rundt resesjon og en hard landing for økonomien – drevet av fortsatt høy inflasjon og stigende renter – har aksjemarkedet i USA virket nærmest fullstendig upåvirket.

I møte med blant annet stor «hype» rundt kunstig intelligens har tek-gigantene dratt Nasdaq-indeksen opp nesten 40 prosent så langt i år, til det høyeste nivået på om lag halvannet år.

De to andre toneangivende indeksene, Dow Jones og S&P 500, har på sin side steget henholdsvis syv og 20 prosent i 2023. Samtidig kan det være tegn til at rallyet som har preget året så langt begynner å slå sprekker. Ifølge Bloomberg nærmer det amerikanske aksjemarkedet seg det man kaller «overkjøpt», et tegn på at en retur til «normalen» kan være like rundt hjørnet.

– Vil aksjemarkedet fortsette å stige fra et allerede dyrt nivå bare fordi vi muligens unngår en resesjon? Investorer bør være forsiktige med å forsøke å skvise ut den siste kronen de neste dagene og ukene. Flere av de beste aksjene er ganske så dyre, sier Matt Maley hos kapitalforvalteren Miller Tabak + Co, gjengitt av Bloomberg.

Med juli i bakspeilet har flere av gigantene på Wall Street presentert markedet for sine resultater for andre kvartal, men responsen har vært variabel. Der man før kunne regne med en positiv respons i aksjemarkedet dersom man slo analytikernes forhåndsforventninger, har markedet dette kvartalet trukket mer på skuldrene.

Microsoft falt etter å ha slått sine estimater, det samme gjorde Tesla.

Ifølge Bloomberg har markedsreaksjonen etter en såkalt «earnings beat» så langt denne rapporteringssesongen vært den svakeste siden 2020, målt mot det brede markedet representert ved S&P 500-indeksen. Det har skjedd samtidig som at over 80 prosent av selskapene på indeksen har slått forhåndsforventningene.

Ikke lenger motvind

Hos Bespoke Investment Group har analytikere sett på trender siden før første verdenskrig i tilfeller der S&P 500 har steget fem måneder på rad før august.

Blant de 37 tilfellene har indeksen forlenget oppgangen til en sjette måned på rad i 80 prosent av tilfellene, selv om august historisk sett blir ansett som en dempet måned i det amerikanske aksjemarkedet.

Mark Hackett, leder for investeringsresearch hos Nationwide, mener det er tegn til at pessimistene er i ferd med å kapitulere, skriver Bloomberg.

– Resultatene i denne rapporteringssesongen har vært blandet, men utfordringer som selskapene har stått i – være seg vedvarende inflasjon, svake markeder og utfordringer internasjonalt – er ikke lenger motvind. Ikke bare ser vi medvind på vei inn i 2024, men det er også mindre støy og mer dempede reaksjoner i markedet etter kvartalsrapportene. Dette er oppmuntrende tegn til at følelsene som har drevet markedene er i ferd med å forsvinne, skrev han i et notat.

Statsrentene i USA ligger på 4,87 og 3,96 prosent for henholdsvis to- og tiårsrenten.

