Etter bred oppgang for de toneangivende indeksene på Wall Street tirsdag lå det før åpning onsdag an til en dempet start på handelen når andre kvartal og første halvår nærmer seg slutten.

Rett etter åpning falt de tre ledende indeksene forsiktig, men snudde rundt etter at sentralbanksjef Jerome Powell åpnet for flere rentehevinger i en paneldebatt på en konferanse i Portugal:

Nasdaq er så vidt i minus.

Dow Jones faller 0,3 prosent.

S&P 500 faller 0,2 prosent.

Denne uken samles eliten i verdens pengepolitikk, når Den europeiske sentralbanken (ECB) har invitert til konferanse i Sintra i Portugal. Norges sentralbanksjef Ida Wolden Bache er også til stede, og skal delta i en paneldebatt om de strukturelle endringene i energimarkedene.

ECB-sjef Christine Lagarde er i Portugal sammen med sine utenlandske motparter.

Flere rentehevinger?

Onsdag var det et knippe tungvektere som var samlet til paneldebatt, når ECB-sjef Christine Lagarde, Federal Reserve-sjef Jerome Powell, BOE-sjef Andrew Bailey og Japans sentralbanksjef Kazuo Ueda tok plass på scenen.

Lagarde gjentok beskjeden om at det er veldig sannsynlig med nok en renteheving på neste møte i juli, mens Powell anslo at han og rentekomiteen i Federal Reserve ser for seg minst to rentehevinger til.

– Vi tror det er mer innstramming i vente. Driveren er et veldig strekt arbeidsmarked. Jeg vil ikke utelukke mulighetene for flere rentehevinger på rad, uttalte han.

Sentralbanksjefen sa videre at den amerikanske økonomien har vist styrke til tross for at flere venter en resesjon de kommende månedene.

Ifølge Powell finnes det fortsatt en mulighet for å unngå veldig høy arbeidsledighet som tidligere har blitt konsekvensen når rentene har blitt satt opp. Bakgrunnen for dette er at det stadig er behov for arbeidskraft.

Om et mulig resesjonsscenario sa Powell at han ikke ser på det som det mest sannsynlige utfallet, men understreket likevel at det er en mulighet for at det inntreffer. Han fortsatte videre med å helle kaldt vann nedover ryggen på de som håpet på en rask normalisering av den høye prisveksten.

Powell venter ikke at kjerneinflasjonen i USA vil komme ned mot to prosent hverken i år eller i neste år, men venter først at det vil skje i 2025.

– Vi kommer til å være restriktive så lenge det er nødvendig, sa han.

Ny toppnotering

Natt til onsdag norsk tid skrev Wall Street Journal at USA nå vurderer nye restriksjoner på eksport av databrikker til Kina. Det fikk både Nvidia og Advanced Micro Devices til å falle tydelig i førhandelen. Aksjene var ned rundt to prosent etter åpning.

Teknologiaksjene har fått et kraftig løft så langt i 2023, og med tre handelsdager igjen av første halvår av 2023 ligger Nasdaq an til det beste første halvåret på 40 år. Nasdaq 100-indeksen, som består av de hundre største selskapene, ligger an til det beste første halvåret noensinne, ifølge Bloomberg.

Apple, som ved børsslutt i USA tirsdag nådde nok en toppnotering, fortsatte med forsiktig oppgang onsdag. Aksjen omsettes nå for rett over 188 dollar per stykk, som gir tek-giganten en markedsverdi på rett under 3000 milliarder dollar.

Apple er verdens største selskap målt etter markedsverdi med komfortabel margin, foran Microsoft og Saudi Aramco. Apple har steget over 50 prosent på børs så langt i år.

Dersom Apple-aksjen når 190,7 dollar vil selskapet passere 3000 milliarder dollar i markedsverdi.

Fallende prisvekst i Italia

Tidligere på dagen kom det foreløpige inflasjonstall for juni fra Italia. På årsbasis steg prisene i landet med 6,7 prosent, ned kraftig fra mai-nivået på åtte prosent.

Bakgrunnen var lavere energi- og transportpriser. Inflasjonstakten i juni er på sitt laveste på over et år.

Likevel ligger det an til nok en renteheving fra Den europeiske sentralbanken i juli, noe ECB-sjef Christine Lagarde understreket tirsdag, på en konferanse i Portugal.

Tidligere på dagen kom det foreløpige inflasjonstall for juni fra Italia. På årsbasis steg prisene i landet med 6,7 prosent, ned kraftig fra mai-nivået på åtte prosent.

Bakgrunnen var lavere energi- og transportpriser. Inflasjonstakten i juni er på sitt laveste på over et år.

Likevel ligger det an til nok en renteheving fra Den europeiske sentralbanken i juli, noe ECB-sjef Christine Lagarde understreket tirsdag, på en konferanse i Portugal.

– Det er usannsynlig at sentralbanken på kort sikt vil kunne si med absolutt sikkerhet at vi har nådd toppen. Dersom ingenting endrer seg i utsiktene vil renten bli satt opp nok en gang i juli, sa hun.