Renten på amerikanske statsobligasjoner med løpetid på to og ti år skjøt plutselig til værs torsdag, etter at arbeidsmarkedstall viste det laveste søkertallet på ledighetstrygd siden 2021 i forrige uke.

Toårsrenten, som er mer sensitiv for kortsiktige renteforventninger, steg over ti basispoeng til 4,85 prosent, mens tiårsrenten gjorde et tilsvarende hopp til 3,82 prosent.

Fortsatt lav og synkende ledighet, kombinert med en amerikansk økonomi som vokste med to prosent i første kvartal, gjør at nok en renteheving fra Federal Reserve i juli nærmest er fullstendig priset inn. Onsdag uttalte sentralbanksjef Jerome Powell at han ikke ville utelukke flere rentehevinger på rad, da han deltok i en paneldebatt på ECBs konferanse i Portugal.

På Wall Street endte de tre toneangivende indeksene nær uendret: Nasdaq avsluttet helt flatt, mens Dow Jones og S&P 500 steg henholdsvis 0,8 og 0,5 prosent.

Oppgang for bankene

Bank of America, JP Morgan og Goldman Sachs steg alle over to prosent. Det skjedde etter at USAs sentralbank onsdag kveld publiserte resultatet fra sin årlige stresstest av landets største banker.

I en pressemelding skrev Fed at de største bankene bestod testen og er godt posisjonerte for å håndtere selv en kraftig resesjon, både med tanke på egen balanse, men også når det gjelder å opprettholde kreditt til publikum.

– Resultatet viser at banksystemet forblir sterkt og motstandsdyktig, sa Michael S. Barr i Fed i en pressemelding.

Den årlige testen er en måte for sentralbanken å sørge for at landets banksystem er i skikkelig forfatning og at bankene kan håndtere kriser i økonomien. Testen er blitt gjennomført hvert år siden finanskrisen.

I år måtte bankene kunne vise at de kan håndtere en arbeidsledighet på opptil ti prosent, et boligprisfall på 38 prosent, et fall i næringseiendompriser på 40 prosent og korte renter ned mot nullnivå.

Stresstesten er tett fulgt i markedet ettersom det å bestå kan avhenge om banken får betale utbytte til aksjonærene eller ikke. I år har imidlertid flere banker satt foten på bremsen for disse, ettersom det vil komme nye kapitalkrav, skriver Bloomberg.

I årets stresstest har Fed lagt til grunn at de store bankene i landet kan risikere å tape så mye som 541 dollar i et hypotetisk krisescenario.

Byks for norsk batteri

Freyr, det norske batteriselskapet, steg 20 prosent på New York-børsen torsdag, etter å ha holdt sin første kapitalmarkedsdag tidligere i uken. Oppgangen torsdag kom også etter at meglerhuset Morgan Stanley oppgraderte sin anbefaling på aksjen, med et kursmål på 13 dollar, skriver CNBC. Aksjen omsettes i skrivende stund for rett over ni dollar.

Selskapet skal produsere litium ion-batterier for energilagring og elektriske kjøretøyer.

Batterifabrikken i Mo i Rana har vært mye omtalt de siste månedene, det samme har behovet for mer kapital fra den norske stat.

Etter at USA i fjor lanserte sitt storslåtte støtteprogram for fornybar energi og grønn industri, Inflation Reduction Act (IRA), er takten i byggingen av Freyrs Giga Arctic-fabrikk i Mo i Rana tatt ned. Videre fremdrift vil avhenge av ytterligere støtteordninger fra Norge, har selskapet gjort klart. På den andre siden har Freyr satt opp farten i arbeidet med en lignende fabrikk i USA, der det vil nyte godt av for eksempel svært sjenerøse skattekreditter.

Selskapet trenger kapital og vil derfor måtte satse på de gunstigste prosjektene for å tilfredsstille investorene, forklarte Jensen allerede i februar.

