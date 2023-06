Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en svak start på uken i det amerikanske aksjemarkedet var det i førhandelen tirsdag antydning til forsiktig oppgang på ukens andre handelsdag. Slik så det ut rett etter åpning:

Nasdaq stiger 0,5 prosent.

Dow Jones stiger 0,1 prosent.

S&P 500 stiger 0,3 prosent.

I Europa har brorparten av de toneangivende indeksene på kontinentet holdt seg så vidt i minus gjennom dagen. Hovedindeksen på Oslo Børs var ned nesten én prosent en drøy time før stengetid.

Ingen rentetopp i sikte

Denne uken samles eliten i verdens pengepolitikk, når Den europeiske sentralbanken (ECB) har invitert til konferanse i Sintra i Portugal. Norges sentralbanksjef Ida Wolden Bache er også til stede, og skal delta i en paneldebatt om de strukturelle endringene i energimarkedene.

ECB-sjef Christine Lagarde uttalte i sin åpningstale at det ikke er noen rentetopp i sikte – foreløpig.

– Det er usannsynlig at sentralbanken på kort sikt vil kunne si med absolutt sikkerhet at vi har nådd toppen. Dersom ingenting endrer seg i utsiktene vil renten bli satt opp nok en gang i juli, sa hun.

Totalinflasjonen i Eurosonen har kommet betydelig ned fra toppen, mye grunnet fallende energipriser. På den andre siden har kjerneinflasjonen vist seg å være langt mer sta enn man hadde sett for seg, samtidig som at det siste års kraftige renteoppganger har begynt å bite for husholdningene.

I markedet prises det nesten fullt inn en økning på en kvart prosentpoeng, det samme som på møtet tidligere i juni.

Moderat vekst for selskapene

Når andre kvartal og første halvår av 2023 snart er i bakspeilet betyr det at nok en kvartalsrapporteringssesong er på trappene.

Apotekkjeden Walgreens og Nike åpner festen allerede denne uken, før det lenger ut i juli er duket for andre tungvektere.

Ifølge Bloomberg er det økende tro i markedet på at selskapene vil klare å unngå en skarp nedtur i sine tall selv om veksten er avtagende.

