Etter en svak start på uken i det amerikanske aksjemarkedet var det i førhandelen tirsdag antydning til forsiktig oppgang på ukens andre handelsdag. Til slutt endte det slik:

Nasdaq steg 1,6 prosent.

Dow Jones steg 0,6 prosent.

S&P 500 steg 1,1 prosent.

I Europa endte samtlige toneangivende indekser i pluss, mens Hovedindeksen på Oslo Børs falt nesten én prosent.

Nasdaq har steget nesten elleve prosent så langt i andre kvartal og styrer mot det beste første halvåret på 40 år, ifølge CNBC. Dow Jones og S&P 500 har steget fem og ett prosent så langt i kvartalet. Oppgangen på Wall Street tirsdag kom etter at tall for nyboligsalg, varer og konsumenttillit slo forhåndsforventninger.

– Mye er blitt sagt om den forestående resesjonen, men sannheten er at økonomien står på stødig grunn og sannsynligheten for en resesjon minsker for hvert datapunkt, uttalte markedsstrateg Ryan Detrick i Carson Group til CNBC.

Apple, som er verdens mest verdifulle selskap målt etter markedsverdi, steg halvannen prosent til sluttkurs 188,06 dollar. Det er ny toppnotering for tek-giganten som nå nærmer seg en markedsverdi på 3000 milliarder dollar. Aksjen har steget 45 prosent så langt i år.

Ingen rentetopp i sikte

Denne uken samles eliten i verdens pengepolitikk, når Den europeiske sentralbanken (ECB) har invitert til konferanse i Sintra i Portugal. Norges sentralbanksjef Ida Wolden Bache er også til stede, og skal delta i en paneldebatt om de strukturelle endringene i energimarkedene.

ECB-sjef Christine Lagarde uttalte i sin åpningstale at det ikke er noen rentetopp i sikte – foreløpig.

– Det er usannsynlig at sentralbanken på kort sikt vil kunne si med absolutt sikkerhet at vi har nådd toppen. Dersom ingenting endrer seg i utsiktene vil renten bli satt opp nok en gang i juli, sa hun.

Totalinflasjonen i Eurosonen har kommet betydelig ned fra toppen, mye grunnet fallende energipriser. På den andre siden har kjerneinflasjonen vist seg å være langt mer sta enn man hadde sett for seg, samtidig som at det siste års kraftige renteoppganger har begynt å bite for husholdningene.

I markedet prises det nesten fullt inn en økning på en kvart prosentpoeng, det samme som på møtet tidligere i juni.

Apotekgigant skuffet

Når andre kvartal og første halvår av 2023 snart er i bakspeilet betyr det at nok en kvartalsrapporteringssesong er på trappene.

Apotekkjeden Walgreens kom med tall for tredje kvartal i sitt avvikende regnskapsår tirsdag. I kvartalsrapporten ble det klart at selskapet kutter guidingen for hele 2023 og nå venter en inntjening per aksje på mellom fire og 4,05 dollar, mot en tidligere guiding på 4,45 og 4,65 dollar per aksje.

Kostnadsbesparelsesprogrammet ble også jekket opp til 4,1 milliarder dollar på bakgrunn av lavere etterspørsel.

Resultatet etter skatt endte på 118 millioner dollar i kvartalet, et fall på 58 prosent målt mot samme kvartal i fjor. Inntektene steg på den andre siden med 8,6 prosent til 35,4 milliarder dollar. Aksjen falt over ni prosent.

To og tiårige statsrenter i USA tok seg betraktelig opp gjennom dagen og ligger på 4,76 og 3,67 prosent.

