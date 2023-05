Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en avventende start på uken var stemningen langt mer pessimistisk tirsdag. Slik endte det på Wall Street på ukens andre handelsdag:

Nasdaq falt 0,7 prosent.

Dow Jones falt 0,2 prosent.

S&P 500 falt 0,5 prosent.

Tidlig i morgentimene kom svakere-enn-ventede tall fra Kina, som umiddelbart slo ut da handelen i Europa åpnet noen timer senere. Samtlige ledende indekser endte dagen i minus, med unntak av Dax i Frankfurt som så vidt karret til seg en oppgang. På Oslo Børs falt hovedindeksen 0,89 prosent.

Renten på amerikanske statsobligasjoner med løpetid på to og ti år er på henholdsvis 4,02 prosent og 3,51 prosent.

Samtaler om gjelden

Markedet har, i tillegg til inflasjonsslippet, rettet blikket mot Washington D.C. der politikere på begge sider av fløyen fortsatte forhandlinger rundt det mye omtalte gjeldstaket.

USAs finansminister Janet Yellen har uttalt flere ganger de siste ukene at en løsning må komme på plass for å unngå en «økonomisk katastrofe», som hun beskrev det som mandag. President Joe Biden og republikaneren Kevin McCarthy møtes tirsdag til nye samtaler.

At USA nærmer seg mislighold på gjelden er ikke noe nytt, og det er også denne gangen ventet at politikerne blir enige om å heve taket. Likevel setter den høye inflasjonen, bankuroen og frykten for en resesjon en annen brodd på situasjonen i 2023.

Møtet mellom Biden, McCarthy og andre toppolitikere fra begge sider skal finne sted klokken 16.00 lokal tid og partene har advart om at møtet simpelthen er en samtale om veien videre. Ifølge flere internasjonale medier er det ikke ventet endelig enighet.

Biden og demokratene har vært klare på at å øke gjeldstaket er ikke-forhandlingsbart og bør komme uten betingelser, mens republikanerne vil at en avtale om å øke gjeldstaket også skal innebære kutt i offentlig pengebruk.

Det er imidlertid enighet om én ting: Ingen av partene vil ha en kortsiktig løsning som bare utsetter en ny gjeldssituasjon til slutten av september. McCarthy uttalte tirsdag at en langsiktig løsning er det som er ønskelig.

Dersom USA skulle havne i mislighold vil det bli første gang i historien. Fristen er 1. juni.

Utelukker ikke flere rentehevinger

Onsdag er det duket for inflasjonstall fra både USA og Norge for april. I førstnevnte land er det ventet en årstakt på fem prosent i måneden som gikk. Disney legger også frem kvartalstall onsdag kveld norsk tid.

Inflasjonen i USA har falt stødig siden i fjor sommer, men er altså fortsatt langt over målet på to prosent. Dersom forhåndsestimatene slår til vil totalinflasjonen i april ligge på samme nivå som i mars.

Toppen ble som kjent nådd i juni i fjor, da årstakten var på 9,1 prosent.

Kjerneinflasjonen i USA er i april ventet å ligge på 5,4 prosent, bare litt ned fra årstakten i mars.

New York Fed-president John Williams uttalte på et arrangement i storbyen tirsdag at sentralbanken ikke vil utelukke flere rentehevinger.

– Vi har ikke sagt at vi er ferdige med å øke rentene. Dersom det blir passende å gjøre vil det bli gjort, sa han.

Williams understreket at den underliggende styrken i USAs økonomi og risikoen for en kredittskvis er noe av det som vil bli målt opp mot hverandre på neste rentemøte i juni.

Den amerikanske sentralbanken satte som kjent opp styringsrenten til intervallet 5,0 til 5,25 prosent i forrige uke, der sentralbanksjef Jerome Powell uttalte at den pengepolitiske komiteen «i større grad vil ta avgjørelser fra møte til møte».

Fed-sjefen understreket en rekke ganger i løpet av pressekonferansen at sentralbanken ønsker å få inflasjonen ned til målet på to prosent, og da han ble spurt om mulige rentekutt i fremtiden, svarte han at det ikke vil være aktuelt med rentekutt så lenge inflasjonen fremdeles er høy.

For øyeblikket tror markedet at Fed vil holde renten i ro på neste møte som finner sted 14. juni, med en liten sannsynlighet for nok en heving. Det er imidlertid priset inn en liten sannsynlighet for kutt allerede i slutten av august, selv etter sterke jobbtall (nonfarm payrolls) i forrige uke.

